"Повна окупація": жінка з чотирма котами та собаками показала своє ліжко вночі (відео)

Перл зізнається, що єдина мета її відео в тому, щоб показати, наскільки прекрасним може бути життя з врятованими вихованцями.

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31-річна Перл з Нідерландів поділилася своєю нічною рутиною з чотирма домашніми улюбленцями, розтопивши серця користувачів соціальних мереж. Її відео, опубліковане у TikTok, швидко стало вірусним, зібравши понад 27 тис. переглядів та безліч вподобайок на платформі.

У вірусному ролику жінка лежить в оточенні своїх домашніх улюбленців, які сплять як одна велика пухнаста сім'я. "Повторюю: ви всиновили двох нікому не потрібних котів і двох бездомних собак, і тепер ваші ночі виглядають саме так", — йдеться в описі.

Перл завжди мала домашніх тварин. Коли жінка виходила заміж, то знала, що заведе багато пухнастиків у своїй родині.

Допомога тваринам

"З самого початку були налаштовані на прийняття покинутих тварин, бо хотіли дати їм справжній дім. Одного разу натрапили на прохання про усиновлення Тіні та Луни. Обох покинули в коробці на вулиці, коли вони були ще кошенятами. Луна швидко адаптувалася, показуючи свою лагідну та грайливу сторону, але Тіні виявилась дуже тривожною", — зізнається Перл в інтерв’ю Newsweek, додавши, що єдина мета її відео в тому, щоб показати, наскільки прекрасним може бути життя з врятованими вихованцями.

Придбавши власний будинок кілька років тому, подружжя вирішило, що нарешті настав час завести собаку. Звичайно ж, це мав бути вуличний песик, який потрапив у біду.

Ролик Перл миттєво став вірусним Фото: TikTok

"Саме тоді ми побачили оголошення про усиновлення Нового — це було кохання з першого погляду. Собака був сором'язливим і боявся, особливо чоловіків, але з часом глибоко прив'язався до нас. Сьогодні вони з моїм коханим нерозлучні", — ділиться авторка відео.

За її словами, попри те, що вихованці належать до різних видів, вони тягнуться одне до одного й чудово співіснують.

Реакція спільноти

Цей короткий кліп став вірусним у соціальних мережах. Глядачі активно почали ділитися своїми думками у коментарях.

"Абсолютно ідеальний спосіб проводити дні й ночі";

"Приємно, чи не так. Немає нічого кращого, коли вони з повними животами у теплі навколо тебе";

"Це було б моє ідеальне життя. Сподіваюся скоро досягти своєї мети (квартира дуже маленька). У вас чудова сім'я. Цілую усіх";

"Ха-ха, у вас там повна окупація".

Нагадаємо, раніше жінка показала неповторну реакцію свого 7-річного кота, якого звуть Тоу, на появу в домі новонародженої дитини. За словами господині, домашній улюбленець став свідком багатьох важливих подій у її житті, зокрема знайомства з майбутнім чоловіком, одруження та, зрештою, поповнення у сімействі.

Крім того, жінка подала скаргу на свого чоловіка, стверджуючи, що він більше піклується про домашнього кота, ніж про неї. Цю справу розглянув Верховний суд штату Карнатака (Індія).