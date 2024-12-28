"Полная оккупация": женщина с четырьмя котами и собаками показала свою кровать ночью (видео)

Перл признается, что единственная цель ее видео в том, чтобы показать, насколько прекрасной может быть жизнь со спасенными питомцами.

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31-летняя Перл из Нидерландов поделилась своей ночной рутиной с четырьмя домашними любимцами, растопив сердца пользователей социальных сетей. Ее видео, опубликованное в TikTok, быстро стало вирусным, собрав более 27 тыс. просмотров и множество лайков на платформе.

В вирусном ролике женщина лежит в окружении своих домашних любимцев, которые спят как одна большая пушистая семья. "Повторяю: вы усыновили двух никому не нужных котов и двух бездомных собак, и теперь ваши ночи выглядят именно так", — говорится в описании.

Перл всегда имела домашних животных. Когда женщина выходила замуж, то знала, что заведет много пушистиков в своей семье.

Помощь животным

"С самого начала мы были настроены на принятие брошенных животных, потому что хотели дать им настоящий дом. Однажды наткнулись на просьбу об усыновлении Тини и Луны. Обоих бросили в коробке на улице, когда они были еще котятами. Луна быстро адаптировалась, показывая свою ласковую и игривую сторону, но Тини оказалась очень тревожной", — признается Перл в интервью Newsweek, добавив, что единственная цель ее видео в том, чтобы показать, насколько прекрасной может быть жизнь со спасенными питомцами.

Приобретя собственный дом несколько лет назад, супруги решили, что наконец-то пришло время завести собаку. Конечно же, это должен был быть уличный песик, который попал в беду.

Ролик Перл мгновенно стал вирусным Фото: TikTok

"Именно тогда мы увидели объявление об усыновлении Нового — это была любовь с первого взгляда. Собака была застенчивой и боялась, особенно мужчин, но со временем глубоко привязалась к нам. Сегодня они с моим любимым неразлучны", — делится автор видео.

По ее словам, несмотря на то, что воспитанники принадлежат к разным видам, они тянутся друг к другу и прекрасно сосуществуют.

Реакция сообщества

Этот короткий клип стал вирусным в социальных сетях. Зрители активно начали делиться своими мыслями в комментариях.

"Абсолютно идеальный способ проводить дни и ночи";

"Приятно, не так ли. Нет ничего лучше, когда они с полными животами в тепле вокруг тебя";

"Это была бы моя идеальная жизнь. Надеюсь скоро достичь своей цели (квартира очень маленькая). У вас замечательная семья. Целую всех";

"Ха-ха, у вас там полная оккупация".

Напомним, ранее женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота, которого зовут Тоу, на появление в доме новорожденного ребенка. По словам хозяйки, домашний любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни, в частности знакомства с будущим мужем, женитьбы и, наконец, пополнения в семействе.

Кроме того, женщина подала жалобу на своего мужа, утверждая, что он больше заботится о домашнем коте, чем о ней. Это дело рассмотрел Верховный суд штата Карнатака (Индия).