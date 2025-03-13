"Мозок не сприймає": кішка з цікавим забарвленням шерсті завоювала серця 26 млн людей

На початку 2024 року господиня створила Кітті сторінку в TikTok й почала публікувати відео зі своїм домашнім улюбленцем.

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Кішка, яку звуть Кітті, стала справжньою зіркою соціальних мереж завдяки смішному триколірному забарвленню. Відео з домашнім улюбленцем завірусились у TikTok, зібравши понад 26 мільйонів переглядів. Глядачі пишуть, що вона "завоювала їхні серця".

Хазяйка унікальної тварини, Маріякарла Карузо з Італії, розповіла дивовижну історію, як вихованиця з’явився у її будинку. Одного березневого дня у 2021 році жінка почула тихе нявкання надворі. Коли вона вийшла надвір, то побачила жахливу картину — на гілці дерева висів поліетиленовий пакет, а всередині було новонароджене кошеня.

Історія Кітті

Врятований пухнастик знайшов новий дім у родині Карузо. На початку 2024 року господиня створила TikTok-сторінку, де почала публікувати відео з домашнім улюбленцем.

Користувачі платформи вражені незвичайним забарвленням кішки, на шубці якої у дивовижному візерунку гармонійно поєднуються білий, чорний і коричневий кольори. "Її забарвлення завжди було таким. Це так звана "ситцева кішка". Візерунок дуже специфічний і кумедний, мушу визнати", — розповідає господиня.

Особливо популярним стало відео від 13 лютого, де кішка стоїть біля раковини. Верхня частина її тіла нагадує класичного "кота-смокінга" з чорно-білим забарвленням, але передні лапки вкриті світло-коричневим хутром. Це створює ефект, ніби Кітті носить кардиган.

Думки глядачів

Користувачі TikTok у захваті від незвичайного забарвлення тварини. "Вона одягнула кардиган на смокінг", — написав один із глядачів; "На цьому принтер заклинило, але який милий результат", — пожартував інший.

Відео зібрало понад 4,5 мільйона вподобайок і понад 20 тисяч коментарів. Юзери назвали забарвлення Кітті "генетичним джекпотом" й пожартували, що їхній мозок цього "не сприймає".

Нагадаємо, раніше ми показували незвичайну реакцію 7-річного кота на ім'я Тоу на появу в родині немовля. Власниця розповіла, що її пухнастий улюбленець був свідком багатьох ключових моментів її життєвого шляху — від першої зустрічі з майбутнім чоловіком до весілля і, зрештою, народження малюка.

В іншому випадку, що привернув увагу громадськості, дружина подала позов проти свого чоловіка до Верховного суду Карнатака (Індія), звинувачуючи його в тому, що він приділяє більше уваги та турботи домашньому коту, ніж їй.