Не лучшая идея. Открытие гробницы короля Казимира сравнили с применением биологического оружия

Когда Казимир IV Ягеллончик, великий князь литовский и король польский, господин и помещик Руси, умер, никто даже не мог представить, что через 500 лет его могилу снова откроют. Однако в 1973 году археологи именно так и поступили, открыв биологическую бомбу с патогенным потенциалом.

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Археологи часто встречают погребения и гробницы как обычных людей, так и элиты и монархов. Однако не всегда открытие и исследование таких мест приносит пользу и является безопасной затеей. Иногда, сгнив и превратившись в настоящую смерть для всех живых, мумии не с открытыми объятиями принимают своих открывателей, пишет IFLScience.

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"Проклятие мумии" — настолько популярный миф, что он породил целый ряд фильмов, телепередач и литературных произведений, в которых подробно описано, как умершие желают нам навредить из загробного мира.

Например, одна из теорий о причинах смерти известного британского египтолога, руководителя экспедиции, во время которой Говард Картер нашел гробницу Тутанхамона, не так уж проста.

Считается, что прохладная и темная гробница Тутанхамона содержала споры аспергилла, очень распространенного грибка, который обычно не может преодолеть иммунную систему здорового человека. Однако он попал в тело исследователя из-за укуса комара, что в конце концов и привело к пневмонии. Грибки в гробницах считаются привычным явлением, особенно из-за господствующих там условий.

Впоследствии эта смерть породила множество ужасов и легенд о "проклятии Тутанхамона" или "Проклятие мумии".

Погребальная смесь древесины и смолы Казимира, очевидно, подготовила почву для настоящего грибкового пира Фото: Wikimedia Commons

В начале 70-х годов археологи не имели свободного доступа к местам исторического значения. Однако ситуация кардинально изменилась через три года, когда тогдашний архиепископ Кракова, Папа Иоанн Павел II, предоставил группе из 12 исследователей разрешение на исследование останков Казимира.

По словам исследователей из Медицинской школы короля Гая и святого Томаса (Guy's King's and St Thomas' School of Medicine), из 12 ученых, присутствовавших во время открытия гробницы, 10 умерли в течение нескольких недель. Они также сообщают, что из гробницы удалось взять образцы разных грибков.

Чтобы исследовать мир экосистем организмов, спокойно процветающих в гробницах, авторы подробнее изучили взятые образцы с кладбища и погребальной часовни в Польше. Специалисты обнаружили очень высокий уровень плесени в воздухе, который имел соответствующую температуру и влажность для роста грибков.

"В образцах воздуха, собранных внутри, удалось выделить следующие организмы: Penicillium sp., Candida sp., Aspergillus sp., Acremonium sp., Scopulariopsis sp., Fusarium sp., Aspergillus niger, Cladosporium sp., Alternaria alternata, Mucor sp., Aspergillus nidulans, Rhodotorula sp. и Verticillium sp", — подытожили авторы.

По их словам, воздух и поверхности гробницы содержали очень большое и опасное для здоровья человека количество грибков.

Доказательства о долговечности и живучести этих организмов в таких помещениях начали документировать еще с 1962 года. Тогда биолог из Каирского университета Эззедин Таха нашел доказательства токсинов грибков в старинных гробницах и сохранившихся тканях мумий.

Он обнаружил, что в случаях, когда споры грибка попадали в легкие человека, то вызывали высокую температуру, инфекцию и воспаление дыхательных путей.

Хотя "Проклятие мумии", возможно, и не способно выследить расхитителей гробниц и археологов, похоже, что угроза склепов и содержащего их плесневого воздуха имеет все же значительную долю правды.

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