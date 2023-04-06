Какой была погода в римском Египте: ученые изучают этикетки на мумиях, чтобы узнать климат прошлого

Исследователи раскрывают секреты древних климатических моделей с помощью неожиданного источника: этикеток на мумиях.

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Эти маленькие этикетки из дерева, фаянса или слоновой кости прикрепляли к мумиям при Птолемеях и Римской империи, а теперь ученые используют дендроклиматологию для анализа древесных колец на деревянных этикетках. Результаты показывают богатство климатических данных, предлагая новое понимание того, каким был климат в восточном Средиземноморье при римском Египте, сообщают Heritage Daily.

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Во времена Птолемеев и Римской империи к мумиям прикрепляли небольшие этикетки, которые называли "мумийными этикетками". Их изготовлялись из дерева, фаянса или слоновой кости, а содержали они надписи на греческом или демотическом языке (иногда иератикой или иероглифами), которые называли имя умершего или его семьи, или краткую молитву для потусторонней жизни.

Этикетки на мумиях использовали для идентификации умерших после процесса мумификации, когда их перевозили в некрополь для захоронения. Некоторые из этих этикеток могли даже служить заменой погребальных стел.

В новом исследовании ученые используют дендроклиматологию для анализа древесных колец на деревянных этикетках. Этот метод позволяет собирать климатические данные, поскольку более широкие кольца деревьев указывают на благоприятные условия роста, а более узкие — на периоды засухи.

Исследователи проанализировали 300 этикеток и искали соответствующие последовательности, чтобы получить более широкое представление о климате в районах восточного Средиземноморья, таких как современный Ливан, греческие острова или устье Нила во времена Римского Египта.

Во времена Птолемеев и Римской империи к мумиям прикрепляли небольшие этикетки, которые называли "мумийными этикетками" Фото: SNSF

Франсуа Блондель, археолог из Женевского университета, объясняет, что этикетки мумий идеально подходят для этой цели, поскольку они изготовлены из разных пород деревьев, таких как сосна, кипарис, кедр и можжевельник, и в музеях мира их тысячи.

Однако точные даты событий, зафиксированных на этикетках до сих пор не известны, и исследователям нужно будет найти эти события в истории. Найдя датированные образцы и отыскивая совпадения с другими этикетками из тех же пород деревьев и регионов, они смогут определить точную дату. Если нет, им придется использовать радиоуглеродную датировку.

Чтобы снизить неопределенность датировки, ученые объединят несколько образцов древесины, взятых вдоль колец одного и того же образца. В лучшем случае это может практически устранить неопределенность. Однако исследователям еще предстоит найти правильные образцы и получить разрешение от музеев на проведение инвазивного радиоуглеродного анализа.

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