У террористов "Хезболлы" на юге Ливана нашли российское оружие (видео)

Стрелковое вооружение, ракеты и различные боеприпасы были обнаружены в бункере, который расположен в деревне недалеко от израильско-ливанской границы.

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Израильские сухопутные войска обнаружили подземную базу "Хезболлы" на юге Ливана. По словам военных, это место служило командным центром элитного подразделения "Радван" ливанской милиции, где имелось оружие и боеприпасы российского производства. Об этом 14 октября рассказал репортер немецкого BILD Пауль Ронцхаймер, который отправился с израильской армией в шиитскую деревню, расположенную в нескольких километрах от границы Израиля.

Репортера сопровождал глава пресс-службы ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари. По его словам, в этой деревне боевики планировали атаку на Израиль, которая превзошла бы 7 октября 2023 года.

Как выяснилось, подземный комплекс террористов был спроектирован таким образом, чтобы туда прибыли отряды "Радвана", экипировались, а затем проникли на территорию Израиля пешком или на мотоциклах.

По словам Хагари, эти бункеры оборудованы гораздо лучше, чем аналогичные сооружения ХАМАС в Газе — это значит, что на их создание ушли годы. Фактически речь идет о системе подземных туннелей "Хезболлы" на глубине 8 метров с мощными стальными перегородками и дверями. При этом входы туда находятся в жилых домах.

В итоге израильская армия обнаружила ракеты, минометные снаряды, автоматы Калашникова, магазины и бронежилеты и другое оборудование.

"Это самый современный бункер который я когда-либо видел с точки зрения бетонной конструкции и размер комнат. Именно такой размер комнат, масса припасов, ракеты и количество оборудования всего несколько дней назад я видел в другой деревне — они были доставлены туда из Ирана через Сирию. Иранское и российское оружие", — подчеркнул Ронцхаймер.

Важно

Израиль мог атаковать авиабазу РФ в Сирии, где хранили оружие для "Хезболлы", — BILD

Напомним, Израиль усиливает военные удары по вооруженным группировкам, поддерживаемым Ираном по всему Ближнему Востоку. По мнению аналитиков Defense News, эти действия указывают на стремление положить конец двадцатилетнему доминированию Ирана в регионе, к которому непреднамеренно привело вторжение США в Ирак в 2003 году.