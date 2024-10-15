У терористів "Хезболли" на півдні Лівану знайшли російську зброю (відео)

Стрілецьке озброєння, ракети та різні боєприпаси були виявлені в бункері, який розташований у селі неподалік ізраїльсько-ліванського кордону.

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Ізраїльські сухопутні війська виявили підземну базу "Хезболли" на півдні Лівану. За словами військових, це місце слугувало командним центром елітного підрозділу "Радван" ліванської міліції, де була зброя та боєприпаси російського виробництва. Про це 14 жовтня розповів репортер німецького BILD Пауль Ронцгаймер, який вирушив з ізраїльською армією до шиїтського села, розташованого за кілька кілометрів від кордону Ізраїлю.

Репортера супроводжував голова пресслужби ЦАХАЛ, контрадмірал Даніель Гаґарі. За його словами, у цьому селі бойовики планували атаку на Ізраїль, яка б перевершила 7 жовтня 2023 року.

Як з'ясувалося, підземний комплекс терористів був спроєктований так, щоб туди прибули загони "Радвана", які екіпірувалися, а потім проникли на територію Ізраїлю пішки або мотоциклами.

За словами Гаґарі, ці бункери обладнані набагато краще, ніж аналогічні споруди ХАМАС у Газі — це означає, що на їхнє створення пішли роки. Фактично йдеться про систему підземних тунелів "Хезболли" на глибині 8 метрів із потужними сталевими перегородками та дверима. Водночас входи туди розташовані у житлових будинках.

У результаті ізраїльська армія виявила ракети, мінометні снаряди, автомати Калашникова, магазини, бронежилети та інше обладнання.

"Це найсучасніший бункер який я коли-небудь бачив з погляду бетонної конструкції та розмір кімнат. Саме такий розмір кімнат, маса припасів, ракети та кількість обладнання лише кілька днів тому я бачив в іншому селі — вони були доставлені туди з Ірану через Сирію… Іранська та російська зброя", — наголосив Ронцгаймер.

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Ізраїль міг атакувати авіабазу РФ у Сирії, де зберігали зброю для "Хезболли", — BILD

Нагадаємо, Ізраїль посилює військові удари по збройних угрупованнях, які підтримує Іран по всьому Близькому Сходу. На думку аналітиків Defense News, ці дії вказують на прагнення покласти край двадцятирічному домінуванню Ірану в регіоні, до якого ненавмисно призвело вторгнення США до Іраку 2003 року.