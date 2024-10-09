Як Ізраїль змінює баланс сил на Близькому Сході, — аналіз Defense News

Західні аналітики підкреслюють, що, з одного боку, Ізраїль має отримувати всю необхідну підтримку від США, щоб відправити уряд Ірану "на смітник історії". З іншого — Ізраїлю слід уникнути помилок, які американці зробили в Іраку.

Related video

Ізраїль посилює військові удари по збройних угрупованнях, підтримуваних Іраном по всьому Близькому Сходу, з метою дестабілізувати сам Тегеран. Ці дії вказують на прагнення покласти край двадцятирічному домінуванню Ірану в регіоні, до якого ненавмисно призвело вторгнення США до Іраку 2003 року. Про те, як Ізраїль змінює баланс сил у близькосхідному регіоні за допомогою Сполучених Штатів, йдеться в матеріалі Defense News від 8 жовтня.

Аналітики пишуть, що силовий вакуум, який виник після повалення Саддама Хусейна, дав змогу Ірану розширити свій вплив і створити так звану "вісь опору", що об'єднує ліванську "Хезболлу", палестинський ХАМАС, єменських хуситів і іракські шиїтські групи, які стали головними загрозами для Ізраїлю та його союзників.

"Два десятиліття тому хто міг уявити собі день, коли Іран підтримував Росію зброєю? Причина в його збільшеному впливі після повалення Саддама США", — сказав професор політології в Багдадському університеті Іхсан Альшимарі.

Геополітичне значення кампанії Ізраїлю

Для Ізраїлю удари по союзниках Ірану переслідують важливі стратегічні цілі. Вони спрямовані на ослаблення іранського впливу в Лівані, Сирії, Іраку та Ємені, що дасть змогу переломити ситуацію на користь Єрусалима і його західних союзників. Знищення арсеналів і командного складу "Хезболли" і ХАМАСу також послаблює ключових прихильників Тегерана, що потенційно може прискорити розпад "осі опору".

Цей процес підтримують Сполучені Штати, які, за словами віцепрезидентки Камали Гарріс, і далі надаватимуть військову допомогу Ізраїлю для його захисту, попри спроби домогтися мирних угод у регіоні.

Важливо

Сильного ісламського альянсу проти Ізраїлю не буде, всупереч закликам Ердогана, — експерт

Прихильники цієї кампанії, як-от Річард Голдберг, старший радник вашингтонського консервативного Фонду захисту демократій, вважають, що "Ізраїль має отримувати всю необхідну підтримку від США доти, доки уряд Ірану не послідує за іншими диктатурами минулого на звалище історії".

Цю позицію підтримують і деякі ізраїльські політичні діячі, як-от колишній старший співробітник Ради національної безпеки Ізраїлю Йоель Гузанські, який закликав адміністрацію президента Джо Байдена приєднатися до Ізраїлю в прямих атаках на Іран.

"Це послужить правильним сигналом для іранців — не зв'язуйтеся з нами!" — заявив він.

Бійці ЦАХАЛу під час наземної операції в секторі Газа Фото: З відкритих джерел

Проте міжнародна спільнота стикається з дилемою. Деякі експерти, такі як Валі Наср, професор Школи перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса і колишній радник адміністрації Обами, попереджають про повторення помилок, допущених під час вторгнення в Ірак.

"Зрештою Ізраїль опиниться в ситуації, коли він зможе захистити себе тільки вічною війною", — сказав Наср, додавши, що Сполучені Штати та їхні партнери залежать від того, "як далеко зайде Беньямін Нетаньягу".

Зі свого боку Ранда Слім з Інституту Близького Сходу висловила схожу думку, зазначивши, що американці "не засвоїли уроків або не усвідомили дурниці експерименту в Іраку у 2003 році з перебудови близькосхідного порядку".

Майбутні перспективи

Автори матеріалу підкреслюють, що ізраїльські удари по іранських союзниках підривають позиції Тегерана в регіоні, але водночас підвищують ризики масштабної регіональної війни, до якої США прагнуть не допустити. Зіткнення інтересів між Іраном та Ізраїлем може призвести до подальшої дестабілізації Близького Сходу.

Як зазначив професор експерт з Близького Сходу з Джорджтаунського університету в Катарі Мехран Камрава, холодна війна між Ізраїлем та Іраном перетворилася на гарячу. І це суттєво змінює — і неминуче змінить — стратегічний ландшафт на Близькому Сході. За його словами, регіон перебуває на порозі змін, але напрямок і характер цих змін на цьому етапі передбачити дуже складно.

Важливо

Ізраїль проти Ірану: чи втратить Росія важливого союзника у війні з Україною

Нагадаємо, редактор The Sunday Telegraph Аллістер Хіт у своїй колонці написав, що світ зараз перебуває на межі нової світової війни. Йдеться про ядерний потенціал Ірану, через який насувається "ядерний апокаліпсис", що наблизився ще сильніше.