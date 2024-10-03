Захід має допомогти: тільки одна країна може врятувати планету від Третьої світової, — ЗМІ

Журналіст Аллістер Хіт у своєму матеріалі зазначив, що загравання з Іраном лише розширило ядерний потенціал Тегерана і тепер Судний день наблизився ще сильніше. Запобігти цьому може Ізраїль, однак йому потрібна в цьому підтримка.

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Світ зараз перебуває на межі нової світової війни і зупинити цей процес може виключно одна країна. Таку думку озвучив журналіст, письменник, редактор The Sunday Telegraph Аллістер Хіт у своїй колонці.

На його думку, якщо планета хоче миру, тоді необхідно почати війну з Іраном і тим самим запобігти ядерному апокаліпсису, знищивши програму Тегерана. Зробити це може Ізраїль, якщо отримає дозвіл і підтримку з боку Заходу.

"Цей режим — споконвічна ісламська екстремістська держава; він — джерело майже всіх бід на Близькому Сході, головний експортер тероризму, союзник Росії, друг Китаю, ракова пухлина, що роз'їдає спільну долю людства. Протягом 45 років режим пригнічує свій прекрасний, миролюбний народ, часто найжорстокішими способами, безжально переслідуючи жінок і меншини", — написав Аллістер Хіт.

Захід же, як зазначив журналіст, страждав усі ці роки невпевненістю в собі, егоїзмом і боягузтвом, нібито намагаючись умиротворити ситуацію й укладати з Іраном угоди. Така тактика могла не спрацювати і тепер настає Судний день, а змінити все може одна країна — Ізраїль.

"Настав час Ізраїлю врятувати Захід від самого себе, виконати брудну, небезпечну роботу, для якої набагато більші, багатші та могутніші країни занадто ослаблені, щоб займатися нею самостійно. І це вже не вперше: Ізраїль надав світові історичну послугу, розбомбивши іракський реактор Осірак 1981 року та знищивши заплановану ядерну станцію Аль-Кібар у Сирії 2007 року; аналогічний крок, спрямований проти безлічі подібних об'єктів Ірану, вже не виходить за межі можливого", — продовжив Аллістер Хіт.

Якщо Єрусалим не має можливостей чи спеціального обладнання для того, щоб провести цю операцію самотужки, то адміністрація Білого дому, включно з Джо Байденом і Камалою Гарріс, мають це все надати, вважає журналіст. Також до цього може долучитися Велика Британія, адже зміна режиму в Ірані — "має стати головним пріоритетом зовнішньої політики для кожної демократії у світі".

Крім того, удар, який Тегеран завдав 1 жовтня, став для нього справжньою катастрофою, адже глобальних цілей не було виконано, а країна лише використала і так невеликий запас своїх ракет. Головна небезпека в поточний момент у тому, пише автор матеріалу, що Іран через свою паніку буде далі поглиблювати свої помилки і має намір все ж отримати бажаний ядерний статус.

"Ізраїль, чия мета — забезпечити власне виживання і виживання єврейського народу, має не тільки право, а й обов'язок завдати нищівного удару у відповідь по іранському режиму. Він заслуговує на повну і беззастережну підтримку Заходу", — підсумував Аллістер Хіт.

Нагадаємо, 2 жовтня повідомлялося, що атака Ірану на Ізраїль може бути найбільшим ударом балістичними ракетами в історії. За інформацією журналістів Spiegel, наразі у Тегерана є щонайменше 3 тис. балістичних ракет — і це навіть без урахування допомоги "Хезболли" і хуситів.

Раніше повідомлялося, що наказ запустити ракети віддав особисто аятола Алі Хаменеї, про що писали в Reuters. За словами журналістів, багато іранських ракет було перехоплено в повітряному просторі сусідньої з Ізраїлем Йорданії.

Також Фокус писав, що Армія оборони Ізраїлю в ніч на 1 жовтня повідомила про початок сухопутної операції на півдні Лівану. Ізраїльські чиновники повідомили американським колегам, що мета операції — ліквідувати позиції "Хезболли" вздовж північного кордону Ізраїлю, щоб створити умови для дипломатичної угоди.