Запад должен помочь: только одна страна может спасти планету от Третьей мировой, — СМИ

Журналист Аллистер Хит в своем материале отметил, что заигрывание с Ираном лишь расширило ядерный потенциал Тегерана и теперь Судный день приблизился еще сильнее. Предотвратить это может Израиль, однако ему нужна в этом поддержка.

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Мир сейчас находится на грани новой мировой войны и остановить этот процесс может исключительно одна страна. Такое мнение озвучил журналист, писатель, редактор The Sunday Telegraph Аллистер Хит в своей колонке.

По его мнению, если планета хочет мира, тогда необходимо начать войну с Ираном и тем самым предотвратить ядерный апокалипсис, уничтожив программу Тегерана. Сделать это может Израиль, если получит разрешение и поддержку со стороны Запада.

"Этот режим — изначальное исламское экстремистское государство; он — источник почти всех бед на Ближнем Востоке, главный экспортер терроризма, союзник России, друг Китая, раковая опухоль, разъедающая общую судьбу человечества. На протяжении 45 лет режим угнетает свой прекрасный, миролюбивый народ, зачастую самыми жестокими способами, безжалостно преследуя женщин и меньшинства", — написал Аллистер Хит.

Запад же, как отметил журналист, страдал все эти годы неуверенностью в себе, эгоизмом и трусостью, якобы пытаясь умиротворить ситуацию и заключать с Ираном сделки. Такая тактика могла не сработать и теперь наступает Судный день, а изменить все может одна страна — Израиль.

"Пришло время Израилю спасти Запад от самого себя, выполнить грязную, опасную работу, для которой гораздо более крупные, богатые и могущественные страны слишком ослаблены, чтобы заниматься ею самостоятельно. И это уже не в первый раз: Израиль оказал миру историческую услугу, разбомбив иракский реактор Осирак в 1981 году и уничтожив запланированную ядерную станцию Аль-Кибар в Сирии в 2007 году; аналогичный шаг, направленный против множества подобных объектов Ирана, уже не выходит за рамки возможного", — продолжил Аллистер Хит.

Если у Иерусалима нет возможностей или специального оборудования для того, чтобы провести эту операцию самостоятельно, то администрация Белого дома, включая Джо Байдена и Камалу Харрис, должны это все предоставить, считает журналист. Также к этому может присоединиться Великобритания, ведь смена режима в Иране — "должна стать главным приоритетом внешней политики для каждой демократии в мире".

Кроме того, удар, который Тегеран нанес 1 октября, стал для него настоящей катастрофой, ведь глобальных целей не было выполнено, а страна лишь использовала и так небольшой запас своих ракет. Главная опасность в текущий момент в том, пишет автор материала, что Иран из-за своей паники будет дальше усугублять свои ошибки и намерен все же получить желаемый ядерный статус.

"Израиль, чья цель — обеспечить собственное выживание и выживание еврейского народа, имеет не только право, но и обязанность нанести сокрушительный ответный удар по иранскому режиму. Он заслуживает полной и безоговорочной поддержки Запада", — подытожил Аллистер Хит.

Напомним, 2 октября сообщалось, что атака Ирана на Израиль может быть крупнейшим ударом баллистическими ракетами в истории. По информации журналистов Spiegel, в настоящее время у Тегерана есть минимум 3 тыс. баллистических ракет — и это даже без учета помощи "Хезболлы" и хуситов.

Ранее сообщалось, что приказ запустить ракеты отдал лично аятолла Али Хаменеи, о чем писали в Reuters. По словам журналистов, многие из иранских ракет были перехвачены в воздушном пространстве соседней с Израилем Иордании.

Также Фокус писал, что Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. Израильские чиновники сообщили американским коллегам, что цель операции — ликвидировать позиции "Хезболлы" вдоль северной границы Израиля, чтобы создать условия для дипломатического соглашения.