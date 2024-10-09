Как Израиль меняет баланс сил на Ближнем Востоке, — анализ Defense News

Западные аналитики подчеркивают, что с одной стороны Израиль должен получать всю необходимую поддержку от США, чтобы отправить правительство Ирана "на свалку истории". С другой — Израилю следует избежать ошибок, которые американцы совершили в Ираке.

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Израиль усиливает военные удары по вооруженным группировкам, поддерживаемым Ираном по всему Ближнему Востоку, с целью дестабилизировать сам Тегеран. Эти действия указывают на стремление положить конец двадцатилетнему доминированию Ирана в регионе, к которому непреднамеренно привело вторжение США в Ирак в 2003 году. О том как Израиль меняет баланс сил в ближневосточном регионе при помощи Соединенных Штатов говорится в материале Defense News от 8 октября.

Аналитики пишут, что силовой вакуум, возникший после свержения Саддама Хусейна, позволил Ирану расширить свое влияние и создать так называемую "ось сопротивления", объединяющую ливанскую "Хезболлу", палестинский ХАМАС, йеменских хуситов и иракские шиитские группы, ставших главными угрозами для Израиля и его союзников.

"Два десятилетия назад кто мог представить себе день, когда Иран поддерживал Россию оружием? Причина в его возросшем влиянии после свержения Саддама США", — сказал профессор политологии в Багдадском университете Ихсан Альшимари.

Геополитическое значение кампании Израиля

Для Израиля удары по союзникам Ирана преследуют важные стратегические цели. Они направлены на ослабление иранского влияния в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, что позволит переломить ситуацию в пользу Иерусалима и его западных союзников. Уничтожение арсеналов и командного состава "Хезболлы" и ХАМАСа также ослабляет ключевых сторонников Тегерана, что потенциально может ускорить распад "оси сопротивления".

Этот процесс поддерживают Соединенные Штаты, которые, по словам вице-президента Камалы Харрис, будут продолжать оказывать военную помощь Израилю для его защиты, несмотря на попытки добиться мирных соглашений в регионе.

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Сторонники этой кампании, такие как Ричард Голдберг, старший советник вашингтонского консервативного Фонда защиты демократий, считают, что "Израиль должен получать всю необходимую поддержку от США до тех пор, пока правительство Ирана не последует за другими диктатурами прошлого на свалку истории".

Эту позицию поддерживают и некоторые израильские политические деятели, такие как бывший старший сотрудник Совета национальной безопасности Израиля Йоэль Гузански, который призвал администрацию президента Джо Байдена присоединиться к Израилю в прямых атаках на Иран.

"Это послужит правильным сигналом для иранцев – не связывайтесь с нами!" – заявил он.

Бойцы ЦАХАЛа в ходе наземной операции в секторе Газа Фото: Из открытых источников

Тем не менее международное сообщество сталкивается с дилеммой. Некоторые эксперты, такие как Вали Наср, профессор Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса и бывший советник администрации Обамы, предупреждают о повторении ошибок, совершенных в ходе вторжения в Ирак.

"В конечном итоге Израиль окажется в ситуации, когда он сможет защитить себя только вечной войной", – сказал Наср, добавив, что Соединенные Штаты и их партнеры зависят от того, "как далеко зайдет Биньямин Нетаньяху".

В свою очередь Ранда Слим из Института Ближнего Востока выразила схожее мнение, отметив, что американцы "не усвоили уроки или не осознали глупость эксперимента в Ираке в 2003 году по перестройке ближневосточного порядка".

Перспективы на будущее

Авторы материала подчеркивают, что израильские удары по иранским союзникам подрывают позиции Тегерана в регионе, но в то же время повышают риски масштабной региональной войны, к которой США стремятся не допустить. Столкновение интересов между Ираном и Израилем может привести к дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока.

Как отметил профессор эксперт по Ближнему Востоку из Джорджтаунского университета в Катаре Мехран Камрава, холодная война между Израилем и Ираном превратилась в горячую. И это существенно меняет – и неизбежно изменит – стратегический ландшафт на Ближнем Востоке. По его словам, регион находится на пороге перемен, но направление и характер этих перемен на данном этапе предсказать очень сложно.

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Напомним, редактор The Sunday Telegraph Аллистер Хит в своей колонке написал, что мир сейчас находится на грани новой мировой войны. Речь идет о ядерном потенциале Ирана, из-за которого надвигается "ядерный апокалипсис", который приблизился еще сильнее.