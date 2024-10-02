Сильного исламского альянса против Израиля не будет, вопреки призывам Эрдогана, — эксперт

Несмотря на риторику Эрдогана и его призывы к единству мусульманских стран, политические и экономические различия внутри региона делают формирование единого и мощного альянса маловероятным.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время недавних заявлений на фоне конфликта в Газе призвал мусульманский мир объединиться против действий Израиля. Однако, как полагает президент Института турецких исследований Каролина Ванда Ольшовска, создание прочного мусульманского альянса маловероятно из-за взаимных противоречий и амбиций ведущих стран региона. Об этом говорится в материале Defence24 от 2 октября.

На фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Палестиной, а также после израильских ударов по Ливану, Эрдоган заявил, что Турция может стать следующей мишенью для Израиля. Хотя эксперт считает такое развитие событий маловероятным, эти заявления скорее направлены на внутреннюю аудиторию, чтобы подчеркнуть якобы существующую угрозу для национальной безопасности Турции. При этом Эрдоган обвиняет Израиль в дестабилизации Ближнего Востока и политике, направленной против мусульман, сравнивая действия израильского правительства с нацистской Германией.

Ольшовска полагает, что несмотря на риторику Эрдогана и его призывы к единству мусульманских стран, политические и экономические различия внутри региона делают формирование единого альянса маловероятным. Такие страны, как Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, имеют собственные амбиции и не желают уступать лидерство Турции. Кроме того, у этих государств разные отношения с Западом, что усложняет консолидацию.

"Турки считают, что происходящее в Газе — это геноцид, что во всем виноват Израиль. Есть ожидания, особенно среди избирателей Эрдогана, что политика будет пропалестинской, что Турция будет защищать мусульман и что она не будет "идти на сотрудничество", даже коммерческое, с Израилем", — отметила Ольшовска.

Но дело в том, продолжила она, хотя Эрдоган публично поддерживает палестинцев на международных форумах, его правительство продолжает поддерживать экономические связи с Западом.

Таким образом Турция, несмотря на свою пропалестинскую риторику, не стремится полностью разорвать отношения с США и странами Европы. Это еще один фактор, препятствующий созданию прочного мусульманского альянса, несмотря на желание некоторых стран взять на себя роль лидера в регионе.

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Напомним, 28 июля президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль "так же, как зашла в свое время в Ливию и Нагорный Карабах". В ответ израильский МИД Эрдогану судьбу бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна.