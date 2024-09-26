Иранские консерваторы критикуют президента Пезешкиана за заявления о стремлении к миру, так как это якобы подрывает уверенность как среди сторонников внутри страны, так и среди союзников из ХАМАС и "Хезболлы".

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Многие консервативные круги в Иране выражают беспокойство по поводу отсутствия активных действий со стороны Тегерана в ответ на продолжающийся конфликт между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла". Несмотря на заявления президента Масуда Пезешкиана, сделанные на Генеральной Ассамблее ООН о стремлении к миру и готовности возобновить ядерные переговоры, иранские фундаменталисты критикуют недостаток жесткой риторики в отношении Израиля. Об этом 26 сентября написал журналист службы BBC Джияр Гол.

В материале говорится, что внутри Ирана консерваторы критикуют Пезешкиана за такие заявления, считая, что это подрывает уверенность как среди сторонников внутри страны, так и среди союзников Ирана за рубежом, таких как ХАМАС и "Хезболла". Также обеспокоенность вызвана тем, что Тегеран может утратить свое влияние в регионе, если продолжит избегать прямых ответных действий на атаки Израиля.

"Один из бывших командиров КСИР сказал BBC, что постоянные угрозы Израилю без последующих действий еще больше подрывают доверие к силам среди их сторонников внутри Ирана и его сторонников за рубежом", — пишет Гол.

Ситуация осложняется экономическими трудностями Ирана, вызванными американскими санкциями, и внутренними беспорядками. Также иранская сторона опасается, что агрессия против Израиля может спровоцировать ответные удары со стороны США, что может привести к дестабилизации режима.

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Таким образом, подытожил журналист BBC, Иран оказался перед сложным выбором: либо он рискует ослабить свои региональные альянсы, воздерживаясь от действий, либо втягивается в конфликт, который может привести к катастрофическим последствиям для страны.

Ранее сообщалось, что террористическая организация "Хезболла" стоит перед критическим выбором: эскалация конфликта с Израилем или сдержанность, которая может ослабить ее позиции. Группировка может пойти на эскалацию конфликта с Израилем, поскольку в арсенале террористов имеется около 150 000 различных ракет.