Іранські консерватори критикують президента Пезешкіана за заяви про прагнення до миру, тому що це нібито підриває впевненість як серед прихильників усередині країни, так і серед союзників із ХАМАС і "Хезболли".

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Багато консервативних кіл в Ірані висловлюють занепокоєння з приводу відсутності активних дій з боку Тегерана у відповідь на триваючий конфлікт між Ізраїлем і ліванським угрупованням "Хезболла". Попри заяви президента Масуда Пезешкіана, зроблені на Генеральній Асамблеї ООН, про прагнення до миру і готовність відновити ядерні переговори, іранські фундаменталісти критикують брак жорсткої риторики щодо Ізраїлю. Про це 26 вересня написав журналіст служби BBC Джіяр Гол.

У матеріалі йдеться, що всередині Ірану консерватори критикують Пезешкіана за такі заяви, вважаючи, що це підриває впевненість як серед прихильників усередині країни, так і серед союзників Ірану за кордоном, як-от ХАМАС і "Хезболла". Також стурбованість викликана тим, що Тегеран може втратити свій вплив у регіоні, якщо і далі уникатиме прямих дій у відповідь на атаки Ізраїлю.

"Один із колишніх командирів КВІР сказав BBC, що постійні погрози Ізраїлю без подальших дій ще більше підривають довіру до сил серед їхніх прихильників усередині Ірану та його прихильників за кордоном", — пише Гол.

Ситуація ускладнюється економічними труднощами Ірану, викликаними американськими санкціями, і внутрішніми заворушеннями. Також іранська сторона побоюється, що агресія проти Ізраїлю може спровокувати удари у відповідь з боку США, що може призвести до дестабілізації режиму.

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Таким чином, підсумував журналіст BBC, Іран опинився перед складним вибором: або він ризикує послабити свої регіональні альянси, утримуючись від дій, або втягується в конфлікт, який може призвести до катастрофічних наслідків для країни.

Раніше повідомлялося, що терористична організація "Хезболла" стоїть перед критичним вибором: ескалація конфлікту з Ізраїлем або стриманість, яка може послабити її позиції. Угруповання може піти на ескалацію конфлікту з Ізраїлем, оскільки в арсеналі терористів є близько 150 000 різних ракет.