Трампа попередили, що Іран хоче вбити його для дестабілізації ситуації в США

У штабі кандидата в президента США заявили, що іранський режим боїться рішучості Трампа і "любить слабкість Камали Гарріс".

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Штаб кандидата в президента США від Республіканської партії Дональда Трампа оприлюднив заяву про реальні та конкретні загрози замаху на життя політика з боку Ірану. Ці дії спрямовані на дестабілізацію ситуації в США.

Згідно з інформацією від Офісу директора Національної розвідки США, загрози з боку Ірану "зросли за останні кілька місяців". Наразі правоохоронні органи країни працюють над тим, щоб убезпечити Трампа та гарантіями, що виборчий процес не зазнає впливу ззовні.

"Не робіть помилки, терористичний режим в Ірані любить слабкість Камали Гарріс і боїться сили та рішучості президента Трампа. Він не дозволить нікому зупинити себе або стати на його шляху в боротьбі за американський народ і за те, щоб зробити Америку знову великою", — сказав директор з комунікацій передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг.

Кандидат в президенти США у соцмережі Truth Social також написав про "великі загрози" і додав, що іранські кроки не мали успіху, "але вони спробують знову", повідомляє Reuters.

Іран раніше заперечував звинувачення США у втручанні в американські справи. Постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку не відповіло на прохання про коментар, зазначають журналісти.

Нагадаємо, 13 липня Дональд Трамп був поранений під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія. 20-річний Томас Метью Крукс стріляв у політика з напівавтоматичної гвинтівки. Нападника вбила контрштурмова група Секретної служби.

7 серпня ЗМІ повідомляли про затримання 46-річного пакистанця Асіфа Мерчанта, якого підозрюють у зв’язках з Іраном та звинувачують у підготовці убивств американських політиків, включно із Дональдом Трампом.

15 вересня у Флориді поруч із Трампом сталася стрілянина. Поліція затримала 58-річного Раяна Веслі Раута, який підтримував Україну і часто критикував 45-го президента США у соцмережах.