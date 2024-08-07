Замах на Трампа: США звинуватили пакистанця в організації спроби вбивства, — Bloomberg

Інформація від джерел Bloomberg різниться: деякі співрозмовники кажуть, що Асіф Мерчант причетний до замаху на Дональда Трампа, а інші — що немає жодних доказів цього.

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США звинуватили пакистанця, ймовірно пов'язаного з Іраном, у спробі вбивства американських політиків. Колишній президент Дональд Трамп був однією з тих осіб, яких він розглядав як можливу ціль. Про це повідомив Bloomberg.

Федеральні прокурори заявили, що 46-річний Асіф Мерчант організував змову з метою вбивства невідомого політика чи посадовців уряду США на американській території. Згідно з кримінальним позовом, Мерчант, провівши деякий час в Ірані, у квітні вирушив до США з Пакистану і зв'язався з людиною, яка, на його думку, могла допомогти йому в змові.

За словами джерела Bloomberg, експрезидент Дональд Трамп був однією з тих осіб, яких Мерчант розглядав як можливу ціль. Інший співрозмовник агентства сказав, що немає жодних доказів того, що план пакистанця мав якесь відношення до замаху минулого місяця в Батлері, штат Пенсильванія.

Асіф Мерчант Фото: Bloomberg

Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що контактує з офіційними особами США щодо цієї справи і чекає на подальші подробиці. Місія Ірану при ООН заявила, що "не отримувала жодних повідомлень щодо цього питання від уряду США".

Суд відправив Мерчанта під варту без права внесення застави, заявивши, що він становить "серйозну" загрозу для США і може втекти.

Нагадаємо, 14 липня на передвиборчому мітингу в американському місті Батлер, штат Пенсільванія, на Дональда Трампа було скоєно замах — в експрезидента США вистрілили кілька разів.

У цей же день The Washington Post оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що деякі з конгресменів і сенаторів звинувачують чинного президента США Джо Байдена у спробі вбивства опонента.