Покушение на Трампа: США обвинили пакистанца в организации попытки убийства, — Bloomberg

Информация от источников Bloomberg разнится: некоторые собеседники говорят, что Асиф Мерчант причастен к покушению на Дональда Трампа, а другие — что нет никаких доказательств этого.

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США обвинили пакистанца, вероятно связанного с Ираном, в попытке убийства американских политиков. Бывший президент Дональд Трампбыл одним из тех лиц, которых он рассматривал как возможную цель. Об этом сообщил Bloomberg.

Федеральные прокуроры заявили, что 46-летний Асиф Мерчант организовал заговор с целью убийства неизвестного политика или должностных лиц правительства США на американской территории. Согласно уголовному иску, Мерчант, проведя некоторое время в Иране, в апреле отправился в США из Пакистана и связался с человеком, который, по его мнению, мог помочь ему в заговоре.

По словам источника Bloomberg, экс-президент Дональд Трамп был одним из тех лиц, которых Мерчант рассматривал как возможную цель. Другой собеседник агентства сказал, что нет никаких доказательств того, что план пакистанца имел какое-то отношение к покушению в прошлом месяце в Батлере, штат Пенсильвания.

Асиф Мерчант Фото: Bloomberg

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что контактирует с официальными лицами США по этому делу и ждет дальнейших подробностей. Миссия Ирана при ООН заявила, что "не получала никаких сообщений по этому вопросу от правительства США".

Суд отправил Мерчанта под стражу без права внесения залога, заявив, что он представляет "серьезную" угрозу для США и может сбежать.

Напомним, 14 июля на предвыборном митинге в американском городе Батлер, штат Пенсильвания, на Дональда Трампа было совершено покушение — в экс-президента США выстрелили несколько раз.

В этот же день The Washington Post обнародовало материал, в котором говорилось о том, что некоторые из конгрессменов и сенаторов обвиняют действующего президента США Джо Байдена в попытке убийства оппонента.