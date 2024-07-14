Сенаторы-республиканцы обвиняют Байдена в покушении на Трампа, — WP

Как минимум восемь политиков из лагеря республиканцев в той или иной мере высказались о причастности нынешнего главы Белого дома к покушению на Дональда Трампа. А Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, заявил о полном расследовании инцидента.

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Спикер Палаты представителей и республиканец от Луизианы Майк Джонсон заявил, что Палата представителей проведет полное расследование стрельбы на митинге Дональда Трампа, которая произошла в Пенсильвании 13 июля. Более того, как сообщает The Washington Post, некоторые из конгрессменов и сенаторов уже обвиняют действующего президента США Джо Байдена в попытке убийства оппонента.

По данным издания, как минимум восемь членов обеих палат Конгресса заявили, что глава Белого дома якобы причастен к покушению. Среди них — сенатор Марша Блэкберн, Майк Коллинз, Дж. Д. Вэнс и другие.

Что говорят республиканцы

Вот ряд высказываний, которые представители республиканской партии опубликовали в соцсетях.

"Несколько дней назад Байден сказал: "Пора поставить Трампа в центр мишени". Сегодня была попытка убийства президента Трампа", — написала в Х сенатор Марша Блэкберн.

Конгрессмен Майк Коллинз призвал прокурора округа Батлер, где произошел инцидент, предъявить Байдену обвинения.

"Республиканский окружной прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, должен немедленно выдвинуть против Джозефа Р. Байдена обвинения в подстрекательстве к убийству", — написал политик.

"За пять дней до сегодняшней стрельбы президент Байден сказал своим сторонникам, что настало время "засадить Трампу в яблочко". Левые СМИ не освещали это событие и, конечно же, не осудили его. Америка должна надеяться, что позор, обрушившийся на них, изменит их взгляды", — жестко написал член Палаты представителей США Ник Лалота.

Конгрессмен Кит Селф заявил, что после инцидента в Пенсильвании каждый американец должен быть возмущен тем, что Джо Байден "подстрекает к насилию против Дональда Трампа".

Сенатор Дж. Д. Вэнс дал понять, что если и не лично Байден причастен к покушению, то во всяком случая виновата в этом его риторика.

"Сегодняшний инцидент — не просто изолированный случай. Основной тезис кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой. Эта риторика напрямую привела к попытке убийства президента Трампа", — написал Вэнс.

Любопытен и тот факт, что американский миллиардер в связи с событиями напомнил о том, что журналист и телеведущий Такер Карлсон предупреждал полтора месяца назад об угрозе покушения на Трампа.

"Такер был прав", — написал Сакс в своем посте.

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