Сенатори-республіканці звинувачують Байдена в замаху на Трампа, — WP

Щонайменше вісім політиків із табору республіканців тією чи іншою мірою висловилися про причетність нинішнього глави Білого дому до замаху на Дональда Трампа. А Майк Джонсон, спікер Палати представників, заявив про повне розслідування інциденту.

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Спікер Палати представників і республіканець від Луїзіани Майк Джонсон заявив, що Палата представників проведе повне розслідування стрілянини на мітингу Дональда Трампа, що сталася в Пенсильванії 13 липня. Ба більше, як повідомляє The Washington Post, деякі з конгресменів і сенаторів уже звинувачують чинного президента США Джо Байдена у спробі вбивства опонента.

За даними видання, щонайменше вісім членів обох палат Конгресу заявили, що глава Білого дому нібито причетний до замаху. Серед них — сенатор Марша Блекберн, Майк Коллінз, Дж. Д. Венс та інші.

Що кажуть республіканці

Ось низка висловлювань, які представники республіканської партії опублікували в соцмережах.

"Кілька днів тому Байден сказав: "Пора поставити Трампа в центр мішені". Сьогодні була спроба вбивства президента Трампа", — написала в Х сенаторка Марша Блекберн.

Конгресмен Майк Коллінз закликав прокурора округу Батлер, де стався інцидент, висунути Байдену звинувачення.

"Республіканський окружний прокурор округу Батлер, штат Пенсільванія, має негайно висунути проти Джозефа Р. Байдена обвинувачення в підбурюванні до вбивства", — написав політик.

"За п'ять днів до сьогоднішньої стрілянини президент Байден сказав своїм прихильникам, що настав час "засадити Трампу в яблучко". Ліві ЗМІ не висвітлювали цю подію і, звичайно ж, не засудили її. Америка повинна сподіватися, що ганьба, яка обрушилася на них, змінить їхні погляди", — жорстко написав член Палати представників США Нік Лалота.

Конгресмен Кіт Селф заявив, що після інциденту в Пенсильванії кожен американець має бути обурений тим, що Джо Байден "підбурює до насильства проти Дональда Трампа".

Сенатор Дж. Д. Венс дав зрозуміти, що якщо й не особисто Байден причетний до замаху, то в усякому разі винна в цьому його риторика.

"Сьогоднішній інцидент — не просто ізольований випадок. Основна теза кампанії Байдена полягає в тому, що президент Дональд Трамп — авторитарний фашист, якого потрібно зупинити за будь-яку ціну. Ця риторика безпосередньо призвела до спроби вбивства президента Трампа", — написав Венс.

Цікавий і той факт, що американський мільярдер у зв'язку з подіями нагадав про те, що журналіст і телеведучий Такер Карлсон попереджав півтора місяця тому про загрозу замаху на Трампа.

"Такер, ти мав рацію", — написав Сакс у своєму пості.

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