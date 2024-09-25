Трампа предупредили, что Иран хочет убить его для дестабилизации ситуации в США

В штабе кандидата в президента США заявили, что иранский режим боится решительности Трампа и "любит слабость Камалы Харрис".

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Штаб кандидата в президента США от Республиканской партии Дональда Трампа обнародовал заявление о реальных и конкретных угрозах покушения на жизнь политика со стороны Ирана. Эти действия направлены на дестабилизацию ситуации в США.

Согласно информации от Офиса директора Национальной разведки США, угрозы со стороны Ирана "выросли за последние несколько месяцев". Сейчас правоохранительные органы страны работают над обеспечением безопасности Трампа и гарантиями, что избирательный процесс не подвергнется влиянию извне.

"Не делайте ошибки, террористический режим в Иране любит слабость Камалы Харрис и боится силы и решимости президента Трампа. Он не позволит никому остановить себя или стать на его пути в борьбе за американский народ и за то, чтобы сделать Америку снова великой", — сказал директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг.

Кандидат в президенты США в соцсети Truth Social также написал о "больших угрозах" и добавил, что иранские шаги не имели успеха, "но они попытаются снова", сообщает Reuters.

Иран ранее отрицал обвинения США во вмешательстве в американские дела. Постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке не ответило на просьбу о комментарии, отмечают журналисты.

Напомним, 13 июля Дональд Трамп был ранен во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. 20-летний Томас Мэтью Крукс стрелял в политика из полуавтоматической винтовки. Нападавшего убила контрштурмовая группа Секретной службы.

7 августа СМИ сообщали о задержании 46-летнего пакистанца Асифа Мерчанта, которого подозревают в связях с Ираном и обвиняют в подготовке убийств американских политиков, включая Дональда Трампа.

15 сентября во Флориде рядом с Трампом произошла стрельба. Полиция задержала 58-летнего Райана Уэсли Раута, который поддерживал Украину и часто критиковал 45-го президента США в соцсетях.