Президент Ирана призвал к "немедленному" прекращению войны в Украине и согласился на ядерную сделку

Тегеран выступает против войны в Украине и готов взаимодействовать с участниками ядерной сделки 2015 года, утверждает Масуд Пезешкиан.

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Иран готов сотрудничать с другими государствами, чтобы прекратить ядерное противостояние. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан на Генеральной Ассамблее ООН, пишет Reuters.

Глава государства отметил, что страна готова взаимодействовать с участниками ядерной сделки 2015 года. Если обязательства по соглашению будут выполнены в полном объеме и добросовестно, может быть диалог по другим вопросам. В 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Соединенные Штаты из соглашения, подписанного также другими государствами, и возобновил финансовые санкции против Тегерана.

Масуд Пезешкиан добавил, что Иран стремится к миру для всех и не намерен конфликтовать ни с одной страной. По его словам, страна выступает против войны и подчеркивает необходимость немедленного прекращения военного конфликта в Украине.

Президент страны также раскритиковал Израиль за "геноцид в секторе Газа".

"Международному сообществу крайне необходимо немедленно... обеспечить постоянное прекращение огня в секторе Газа и положить конец отчаянному варварству Израиля в Ливане, прежде чем оно охватит весь регион и весь мир", — сказал он.

Издание отмечает, что отношения между Ираном и Западом ухудшились после того, как группировка ХАМАС, поддерживаемая Ираном, напала на юг Израиля 7 октября. Кроме этого, после полномасштабного вторжения Россия и Иран наладили тесные связи.

В частности, в начале сентября спутниковые снимки зафиксировали судно, которое могло привезти в Россию ракеты из Ирана. Тогда прибыла партия из около 220 баллистических ракет Fath-360. Однако президент Ирана отрицал предоставление РФ баллистических ракет.