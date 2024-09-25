Президент Ірану закликав до "негайного" припинення війни в Україні та погодився на ядерну угоду

Тегеран виступає проти війни в Україні та готовий взаємодіяти з учасниками ядерної угоди 2015 року, стверджує Масуд Пезешкіан.

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Іран готовий співпрацювати з іншими державами, щоб припинити ядерне протистояння. Таку заяву зробив президент країни Масуд Пезешкіан на Генеральній Асамблеї ООН, пише Reuters.

Глава держави зазначив, що країна готова взаємодіяти з учасниками ядерної угоди 2015 року. Якщо зобов'язання щодо угоди будуть виконані в повному обсязі та сумлінно, може бути діалог із інших питань. У 2018 році тодішній президент Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з угоди, підписаної також іншими державами, і відновив фінансові санкції проти Тегерана.

Масуд Пезешкіан додав, що Іран прагне миру для всіх і не має наміру конфліктувати з жодною країною. За його словами, країна виступає проти війни та наголошує на необхідності негайного припинення військового конфлікту в Україні.

Президент країни також розкритикував Ізраїль за "геноцид у секторі Гази".

"Міжнародній спільноті конче необхідно негайно… забезпечити постійне припинення вогню в секторі Гази та покласти край відчайдушному варварству Ізраїлю в Лівані, перш ніж воно охопить увесь регіон і весь світ", — сказав він.

Видання зазначає, що відносини між Іраном та Заходом погіршилися після того, як угруповання ХАМАС, що підтримується Іраном, напало на південь Ізраїлю 7 жовтня. Окрім цього, після повномасштабного вторгнення Росія та Іран налагодили тісні зв'язки.

Зокрема, на початку вересня супутникові знімки зафіксували судно, яке могло привезти до Росії ракети з Ірану. Тоді прибула партія із близько 220 балістичних ракет Fath-360. Однак президент Ірану заперечив надання РФ балістичних ракет.