Президент Ірану заперечив надання РФ балістичних ракет, — The Guardian

Масуд Пезешкіан підкреслив, що Іран "ніколи не схвалював російську агресію проти України".

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Обраний у липні 2024 року президент Ірану Масуд Пезешкіан заперечив, що його країна надавала Росії балістичні ракети після вступу Пезешкіана на посаду. Про це пише The Guardian.

"Ми готові сісти за стіл переговорів з європейцями та американцями, щоб вести діалог і переговори. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території", — сказав Пезешкіан.

Журналісти уточнили, що цю заяву іранський президент зробив під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Масуд Пезешкіан заперечив надання ракет Москві під час його каденції та виключив таку можливість у майбутньому.

На президента Ірану тиснув голова Євроради?

За даними кореспондента The Wall Street Journal Лоренса Нормана, які він отримав від власного джерела, голова Європейської ради Шарль Мішель під час зустрічі з Пезешкіаном тиснув на нього у питаннях прав людини, ядерної програми, регіональної дестабілізації та європейських в'язнів у Ірані.

Окремим питанням під час цієї зустрічі було постачання зброї до Росії. Мішель сказав Пезешкіану, що відносини між Іраном і Європою перебувають на найнижчому рівні.

Джерело стверджувало, що "зустріч була теплою", і Пезешкіан здавався ознайомленим з основними питаннями.

Зустріч Шарля Мішеля та Масуда Пезешкіана у Нью-Йорку Фото: Соцмережi

Нагадаємо, за даними Sky News, 4 вересня в Росію прибула партія у приблизно 220 балістичних ракет типу Fath-360.

21 вересня видання Reuters повідомило, що Іран не відправив до РФ пускові установки до ракет Fath-360