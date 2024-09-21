Поставили на паузу: Іран не відправив до РФ пускові установки до ракет Fath-360, — Reuters

Західні джерела припускають, що Іран, імовірно, заради зниження напруженості прагне зберегти можливість проведення переговорів із західними країнами.

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Іран не включив мобільних пускових установок до комплекту поставлених Росії балістичних ракет Fath-360 ближнього радіусу дії, що створює невизначеність щодо питання їх використання. Про це 21 вересня повідомило агентство Reuters із посиланням на європейського дипломата, співробітника європейської розвідки та американського чиновника.

Причини відсутності пускових установок наразі залишаються незрозумілими. На думку анонімних джерел, можливими поясненнями можуть бути плани Росії модифікувати власні транспортні засоби для перевезення цих ракет. Або ж Іран прагне залишити вікно можливостей для нових переговорів із західними країнами щодо зниження напруженості.

Водночас Тегеран заперечує постачання як ракет, так і безпілотників для використання в російсько-українському конфлікті. Москва також поки що не підтвердила отримання цих ракет, але визнала, що співпраця з Іраном охоплює "найчутливіші сфери".

Коментуючи подію, експерт з іранських ракет з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц сказав, що не може підтвердити інформацію про затримку постачання іранських пускових установок Росії.

У матеріалі зазначено, що ракети Fath-360, з дальністю дії до 121 км, можуть стати додатковим викликом для української протиповітряної оборони, особливо з огляду на їхню високу швидкість, яка вчетверо перевищує швидкість звуку під час наближення до цілі.

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Нагадаємо, військові оглядачі видання Breaking Defense розповіли, що завдяки іранським балістичним ракетам Fath-360 Росія може розширити свій арсенал озброєння для завдавання ударів по прилеглих територіях України з метою "вимотати українські сили".