Поставили на паузу: Иран не отправил в РФ пусковые установки к ракетам Fath-360, — Reuters

Западные источники предполагают, что Иран, вероятно, ради снижения напряженности стремится сохранить возможность проведения переговоров с западными странами.

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Иран не включил мобильные пусковые установки в комплект поставленных России баллистических ракет Fath-360 ближнего радиуса действия, что создает неопределенность по вопросу их использования. Об этом 21 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата, сотрудника европейской разведки и американского чиновника.

Причины отсутствия пусковых установок на данный момент остаются неясными. По мнению анонимных источников, возможными объяснениями могут быть планы России модифицировать собственные транспортные средства для перевозки этих ракет. Или же Иран стремится оставить окно возможностей для новых переговоров с западными странами, касающихся снижения напряженности.

В то же время Тегеран отрицает поставку как ракет, так и беспилотников для использования в российско-украинском конфликте. Москва также пока не подтвердила получение этих ракет, но признала, что сотрудничество с Ираном охватывает "самые чувствительные области".

Комментируя событие эксперт по иранским ракетам из Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц сказал, что не может подтвердить информацию о задержке поставок иранских пусковых установок России.

В материале отмечено, что ракеты Fath-360, с дальностью действия до 121 км, могут стать дополнительным вызовом для украинской противовоздушной обороны, особенно с учетом их высокой скорости, которая в четыре раза превышает скорость звука при приближении к цели.

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Иранская баллистика на вооружении РФ: чем опасны ракеты Fath-360 и в чем их специфика

Напомним, военные обозреватели издания Breaking Defense рассказали, что за счет иранских баллистических ракет Fath-360 Россия может расширить свой арсенал вооружения для нанесения ударов по близлежащим территориям Украины с целью "измотать украинские силы".