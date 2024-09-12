Бить по приграничью: зачем России нужны иранские ракеты Fath-360, — аналитики

За счет иранских баллистических ракет Россия может расширить свой арсенал вооружения для нанесения ударов по близлежащим территориям с целью "измотать украинские силы".

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Во вторник США сообщили о получении Россией иранских баллистических ракет, что, по мнению американских официальных лиц, может привести к значительной эскалации конфликта в Украине. Ряд военных специалистов считают, что иранские ракеты Fath-360, обладающие дальностью полета до 120 км, могут быть использованы для ударов по пограничью, включая гражданские объекты, что позволит России сохранить более дальнобойные системы для других операций. Об этом говорится в материале Breaking Defense.

Старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Жан Лу Самаан в интервью изданию рассказал, что Иран за последние 20 лет создал внушительный арсенал баллистических ракет. Специалист подчеркивает, что наличие иранских ракет может значительно расширить арсенал Москвы, увеличивая ее возможности в ближнем бою.

"Я предполагаю, что для России они актуальны для тех боев, которые мы наблюдаем в приграничной зоне между российскими и украинскими войсками, так что на тактическом уровне их будут применять для изматывания украинцев", — сказал он.

Аналитики также отмечают, что обращение Москвы к Тегерану может свидетельствовать о проблемах в производстве оружия в России, а российская оборонная промышленность не справляется с растущими потребностями во время конфликта.

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Иранская баллистика на вооружении РФ: чем опасны ракеты Fath-360 и в чем их специфика

Вместе с тем специалисты напомнили и о недавнем опыте массового применения иранских ракет по территории Израиля, подавляющее большинство из которых так и не достигли своих целей. Однако в любом случае применения в массовом порядке ракет Fath-360 в дополнение к дальнобойным системам вооружения, может усилить тактические преимущества России на поле боя.

"Fath-360 — это производная от самой точной баллистической ракеты Ирана, семейства одноступенчатых твердотопливных баллистических ракет малой дальности Fateh. Большая часть того, что Иран запустил 13 апреля, — это жидкотопливные баллистические ракеты средней дальности, никогда ранее не применявшиеся в региональных военных операциях. Между послужным списком этих двух систем существует значительная разница", — подчеркнул военный аналитик Бехнам Бен Талеблу.

Ранее сообщалось, что Иран передал России не только оперативно-тактические баллистические ракеты Fath-360, но и технологии производства ракетных двигателей. Об этом свидетельствует введение санкций, под которые попало иранское конструкторское бюро Farzanegan Propulsion Systems.