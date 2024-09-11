Иран мог предоставить РФ технологии производства ракетных двигателей для Х-101 и "Калибр"

Такое сотрудничество в области производства баллистических ракет может выглядеть абсурдно. Однако, как отметили украинские обозреватели, на фоне продолжающейся войны Москва может нуждаться в подобном "обмене опытом".

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Иран передал России не только оперативно-тактические баллистические ракеты Fath-360, что уже было подтверждено официальными лицами США, но и технологии производства ракетных двигателей. На первый взгляд это может выглядеть абсурдно, так как у РФ есть собственные технологии, однако у россиян в этом отношении может быть "узкое место". О возможном военном сотрудничестве Москвы и Тегерана в области производства ракет говорится в материале Defense Express от 11 сентября.

Обозреватели пишут, что согласно данным Министерства финансов США, под санкции попало иранское конструкторское бюро Farzanegan Propulsion Systems за поставку России двигателей для крылатых ракет. Хотя это может показаться неожиданным, сотрудничество в этой сфере подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается российская оборонная промышленность. В частности, речь идет о "узком месте" в производстве двигателей для дальнобойных крылатых ракет, таких, как Х-101 и "Калибр".

Отмечается, что производство этих ракет напрямую зависит от двигателей ТРДД-50, разработанных российским предприятием "ОДК-Сатурн". Модификации этих двигателей применяются как в ракетах воздушного базирования (ТРДД-50А), так и в морских "Калибр" (ТРДД-50Б). Однако объемы их производства остаются неизвестными, что затрудняет оценку возможности России массово наращивать производство крылатых ракет. Эксперты при этом обратили внимание, что эти двигатели одноразовые и предназначены только для одного полета, что делает их дефицитными в условиях затяжного конфликта.

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Вполне вероятно, продолжили обозреватели, что Россия обратилась к Ирану за "обменом опытом" по удешевлению и ускорению производства таких двигателей, что привело к столь тесному взаимодействию, ставшему объектом внимания американских спецслужб. Как результат — это сотрудничество может существенно усилить ракетный потенциал России, что представляет значительную угрозу для Украины и других стран.

"Насколько это сотрудничество сейчас может увеличить возможности российского ВПК по производству дальнобойных крылатых ракет — вопрос пока открытый. Но можем зафиксировать, что сам факт передачи соответствующих технологических решений от Ирана в Россию является не менее опасным в плане усиления обстрелов Украины, чем "трансфер" тех же Fath-360", — подытожили в Defense Express.

Напомним, по мнению кандидата политических наук Станислава Желиховского, несмотря на небольшую дальность иранские баллистические ракеты Fath-360 могут нанести значительный ущерб инфраструктуре Украины благодаря боевой части в 150 кг.