Іран міг надати РФ технології виробництва ракетних двигунів для Х-101 і "Калібр"

Така співпраця в галузі виробництва балістичних ракет може здаватися абсурдною. Однак, як зазначили українські оглядачі, на тлі війни, що триває, Москва може потребувати подібного "обміну досвідом".

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Іран передав Росії не тільки оперативно-тактичні балістичні ракети Fath-360, що вже було підтверджено офіційними особами США, а й технології виробництва ракетних двигунів. На перший погляд це може здаватися абсурдним, оскільки у РФ є власні технології, однак у росіян якраз тут може бути "вузьке місце". Про можливу військову співпрацю Москви й Тегерана в галузі виробництва ракет йдеться в матеріалі Defense Express від 11 вересня.

Оглядачі пишуть, що, згідно з даними Міністерства фінансів США, під санкції потрапило іранське конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems за постачання Росії двигунів для крилатих ракет. Хоча це може здатися несподіваним, співпраця в цій сфері відзначає проблеми, з якими стикається російська оборонна промисловість. Зокрема, йдеться про "вузьке місце" у виробництві двигунів для далекобійних крилатих ракет, як-от Х-101 і "Калібр".

Зазначається, що виробництво цих ракет безпосередньо залежить від двигунів ТРДД-50, розроблених російським підприємством "ОДК-Сатурн". Модифікації цих двигунів застосовуються як у ракетах повітряного базування (ТРДД-50А), так і в морських "Калібр" (ТРДД-50Б). Однак обсяги їхнього виробництва залишаються невідомими, що ускладнює оцінку можливості Росії масово нарощувати виробництво крилатих ракет. Експерти ж звернули увагу, що ці двигуни одноразові та призначені тільки для одного польоту, що робить їх дефіцитними в умовах затяжного конфлікту.

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Цілком імовірно, продовжили оглядачі, що Росія звернулася до Ірану за "обміном досвідом" зі здешевлення та прискорення виробництва таких двигунів, що призвело до такої тісної взаємодії, яка й стала об'єктом уваги американських спецслужб. Як результат — ця співпраця може істотно посилити ракетний потенціал Росії, що становить значну загрозу для України та інших країн.

"Наскільки ця співпраця наразі може збільшити можливості російського ВПК з виробництва далекобійних крилатих ракет — питання поки що відкрите. Але можемо зафіксувати, що сам факт передання відповідних технологічних рішень від Ірану до Росії є не менш небезпечним у плані посилення обстрілів України, аніж "трансфер" тих же Fath-360", — підсумували в Defense Express.

Нагадаємо, на думку кандидата політичних наук Станіслава Желіховського, попри невелику дальність, іранські балістичні ракети Fath-360 можуть завдати значної шкоди інфраструктурі України завдяки бойовій частині в 150 кг.