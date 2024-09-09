Іран передав Росії балістичні ракети: експерт назвав міста, які можуть постраждати від Fath-360 (відео)

Максимальна дальність польоту цього типу ракет до 120 км. Вага боєголовки становить 150 кг. На думку Станіслава Желіховського, пропри невелику дальність ці балістичні ракети можуть завдати значної шкоди інфраструктурі України.

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Поява іранських ракет на озброєнні російської армії може значно вплинути на хід бойових дій і становить загрозу для прикордонних областей України. Про це заявив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в ефірі "Київ24" у понеділок, 9 вересня.

"Можуть постраждати прикордонні регіони, адже цей тип ракет Fath-360 може становити загрозу для українських позицій у таких містах як Харків та Суми", — сказав він.

Ці ракети мають дальність польоту до 120 км і боєголовку вагою 150 кг.

"Так, це не надто далекобійна зброя, але все одно вона смертоносна і може завдати чимало шкоди інфраструктурі України й, звісно, це може призвести до трагічних випадків серед українських громадян. Це варто розуміти", — наголосив Желіховський.

9 вересня Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара. Йому висловлено попередження у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання балістичних ракет Російській Федерації.

"Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", — зазначили в МЗС.

Нагадаємо, 8 вересня член комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану Ахмад Бахшайєш Ардестані підтвердив, що Тегеран надав Москві близько 200 балістичних ракет малої дальності. У відповідь Іран Тегеран імпортує з Росії сою та пшеницю, а також "обходить санкції через партнерство з Росією".

Ексміністр оборони України Андрій Загороднюк у коментарі Financial Times зазначив, що "іранські ракети відправлять знищувати українську енергетичну систему, найімовірніше, у містах і селищах".

Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяви про передачу Іраном Росії балістичних ракет. Він зазначив, що подібна інформація не завжди відповідає дійсності, але сказав, що Росія з Іраном "розвиває діалог у найчутливіших сферах і продовжуватиме це робити".