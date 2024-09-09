Поставки іранських ракет Ababil і Fath 360: що Тегеран отримає від співпраці з Москвою

За словами журналістів, РФ тепер буде більше атакувати Україну далекобійними "Іскандерами". Але те, що Іран отримає від угоди з Кремлем, видається ще більш тривожним.

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Численні повідомлення вказують на те, що в Росію з Ірану вже поставили до 200 балістичних ракет малої дальності. Офіційні особи США називають такий поворот подій різкою ескалацією війни в Україні. Про це пише Sky News.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Іран залишається важливим партнером для РФ, що двосторонні торгово-економічні відносини розвиваються, зокрема і в найчутливіших сферах. Водночас він уточнив, що не всякий раз "такого роду інформація відповідає дійсності".

Повідомлялося, що контракт на іранські балістичні ракети Ababil і Fath-360 підписали в грудні минулого року — явна ознака дедалі тіснішого військового співробітництва між Іраном і РФ, зазначають журналісти.

У тактичному відношенні іранські ракети дозволять Росії посилити атаки по всій Україні, а обмежені запаси власних ракет великої дальності "Іскандер" тепер зможуть зосередити на цілях у глибині України.

Відповідно до резолюції 2231 Ради Безпеки ООН, Іран не міг експортувати балістичні ракети, але коли ця санкція минула в жовтні того року, РФ негайно почала переговори щодо усунення військового дефіциту.

Іранські балістичні ракети являють собою складнішу ціль для систем ППО, ніж "шахеди". В основному через гіперзвукову швидкість. Факти свідчать про те, що їх можна перехопити, але, ймовірно, тільки висококласними західними ракетами ППО, а вони дорогі та відносно дефіцитні.

Більш тривожним у довгостроковій перспективі видається те, що Іран отримує від цієї угоди. На додаток до вільно конвертованої валюти, Росія також повинна надати Ірану технології та експертну підтримку для іранської програми зі створення ядерної зброї, що розвивається. Усе це — в порушення поточних західних санкцій.

Нагадаємо, що британська розвідка опублікувала супутникові знімки ударів по аеродрому під Волгоградом: 4 ангари для літаків знищено, 3 пошкоджено.

Також повідомлялося, що експерти з'ясовували особливості загадкового боєприпасу під крилом українського Су-24.