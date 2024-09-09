Бійці ЗСУ спростували інформацію DeepState про захоплення росіянами Водяного

Напередодні Сили оборони відбили 2 механізовані штурми росіян, повідомляють бійці. У Генштабі ЗСУ також проінформували про безрезультатне намагання ворога просунутися на цій ділянці фронту.

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9 вересня аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ довелось відступити з Водяного, розташованого за 4 км від Вугледара. Втім, бійці Сил оборони, які перебувають на цій ділянці фронту, інформацію про відступ заперечують. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Мушу не погодитись з заявами про окупацію населеного пункту Водяне на Вугледарському напрямку. Хлопці 2 дні тому відбили накат п**арської техніки, з тих пір обстановка в населеному пункті без значних змін", — написав він.

Спростовують інформацію про захоплення Водяного окупантами і українські артилеристи.

"Не знаю звідки Deep State взяв інфу стосовно Водяного, що воно впало, але воно за нами і впевнено хлопці там тримають оборону!", — повідомили в телеграм-каналі "Дивізіон-"ТІВАЗ".

"Алекс" додав, що підрозділи Сил оборони України на даний момент ведуть бойові дії у Водяному, судячи по лінії бойового зіткнення. За його інформацією, доволі не мала його частина перебуває під контролем українських захисників. Він також проінформував про напружену обстановку на Торецькому напрямку на Донеччині.

"П**дарня поперла на деякі позиції наших хлопців в районі Неліпівки на Торецькому напрямку. Вирішили в наглу залетіти на 6 БМП/БТР та висадити десант. Повернулось поки лише 2 одиниці техніки. Геноцид триває", — повідомив "Алекс".

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 9 вересня повідомили, що на Времівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки позицій Сил оборони у напрямку Водяного. Противник успіху не мав.

Нагадаємо, що 6 вересня повідомлялося про загрозу просування росіян у бік Курахового та Вугледара.