Бойцы ВСУ опровергли информацию DeepState о захвате россиянами Водяного

Накануне Силы обороны отбили 2 механизированные штурмы россиян, сообщают бойцы. В Генштабе ВСУ также проинформировали о безрезультатных попытках врага продвинуться на этом участке фронта.

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9 сентября аналитики DeepState сообщили, что ВСУ пришлось отступить из Водяного, расположенного в 4 км от Угледара. Впрочем, бойцы Сил обороны, которые находятся на этом участке фронта, информацию об отступлении отрицают. Об этом в своем телеграмм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Должен не согласиться с заявлениями об оккупации населенного пункта Водяное на Угледарском направлении. Ребята 2 дня назад отбили накат п**арской техники, с тех пор обстановка в населенном пункте без значительных изменений", — написал он.

Опровергают информацию о захвате Водяного оккупантами и украинские артиллеристы.

"Не знаю откуда Deep State взял инфу относительно Водяного, что оно упало, но оно за нами и уверенно ребята там держат оборону!", — сообщили в телеграм-канале "Дивизион-"ТИВАЗ".

"Алекс" добавил, что подразделения Сил обороны Украины на данный момент ведут боевые действия в Водяном, судя по линии боевого соприкосновения. По его информации, довольно не малая его часть находится под контролем украинских защитников. Он также проинформировал о напряженной обстановке на Торецком направлении в Донецкой области.

"П**дарня поперла на некоторые позиции наших ребят в районе Нелиповки на Торецком направлении. Решили в наглую залететь на 6 БМП/БТР и высадить десант. Вернулось пока только 2 единицы техники. Геноцид продолжается", — сообщил "Алекс".

В утренней сводке Генштаба ВСУ 9 сентября сообщили, что на Времовском направлении оккупанты совершили четыре атаки позиций Сил обороны в направлении Водяного. Противник успеха не имел.

Напомним, что 6 сентября сообщалось об угрозе продвижения россиян в сторону Курахово и Угледара.