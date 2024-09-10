Иранская баллистика на вооружении РФ: чем опасны ракеты Fath-360 и в чем их специфика

Related video

ОБ ИРАНСКИХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТАХ

Поскольку факт поставки врагу баллистических ракет Fath-360 из Ирана можно считать свершившимся, то выскажусь по этому поводу. Тем более, что о них уже понаписывали всякого.

Во-первых, "баллистическая" — это не о размерах и взрывной мощности. Это означает лишь то, что двигатель ракеты работает только на начальном участке траектории, а дальше она летит по законам земного притяжения и аэродинамики, как, например, пуля. В отличие от крылатых ракет, в которых весь полет происходит с работой двигателя, как у самолетов.

В Вики Fath-360 почему-то сравнивают с американской системой M142 HIMARS. Это не лучшее сравнение, потому что "Хаймарс" является существенно более технологичным. Аналогом Fath-360 является российская система залпового огня "Торнадо-С", потому что они имеют общее происхождение из СССР. Поэтому совпадают и дальность полета 120 км, и вес боевой части 150 кг, и даже наводятся иранские ракеты по советско-российской системе ГЛОНАСС. Кстати, как выяснилось, ГЛОНАСС в Украине работает плохо, поэтому агрессор вынужден переходить на американский GPS.

То есть, речь идет о 200-300 ракетах и неизвестном количестве пусковых установок для систем залпового огня дальнего радиуса действия. Такое количество ракет можно выстрелять за неделю, если экономить — за месяц. Для наших прифронтовых городов, в первую очередь, Харькова, это плохая новость — обстрелы несколько усилятся. Но ни о каком разрушении украинской энергетической системы и переломе в войне, о чем уже заныли в СМИ у нас и за рубежом, речь не идет.

Вот если Иран начнет поставлять России баллистические ракеты "Зольфагар", которые несут тонну взрывчатки на дальность 700 км (у него самого их мало), тогда для нашей критической инфраструктуры серьезные проблемы почти гарантированы.

Zolfaghar — более мощная и дальнобойная иранская ракета

Поставка ограниченного количества ракет Fath-360 выглядит как попытка принуждения США к переговорам с Ираном. Потому что у Тегерана обострилась давняя проблема: деньги или эскалация. Если договориться со Штатами о снятии напряжения и запуске чего-то подобного программе "Нефть в обмен на продовольствие", то верхушка Ирана продолжит без потрясений набивать карманы проклятыми долларами. Если не договориться, то Иран начинает массово поставлять оружие недоимперии, а в обмен, как поговаривают, получает технологии создания ядерного взрывного устройства. Но тогда возрастает риск штатовских авиационно-ракетных ударов по Ирану.

Ядерные материалы в вооруженной концентрации Иран уже вроде бы произвел, а вот практической конструкции нет. Это важно, потому что правильная конструкция обеспечивает и надежность, и эффективность ЯО. Например, технология "нейтронного зеркала" позволяет как минимум в полтора раза увеличить мощность взрыва при той же массе ядерного материала.

Осталось подождать, как иранская коллизия будет решена. Мимо нас это точно не пройдет, так что все увидим и почувствуем. Потому что не думаю, что Иран симметрично США запретит удары своими ракетами по украинской территории.

Поэтому философский вопрос мучает все больше: почему "ось зла" способна действовать значительно более решительно и эффективно, чем наши цивилизованные, мощные и развитые партнеры?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно