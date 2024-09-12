Бити по прикордонню: навіщо Росії потрібні іранські ракети Fath-360, — аналітики

Завдяки іранським балістичним ракетам Росія може розширити свій арсенал озброєння для завдавання ударів по прилеглих територіях з метою "вимотати українські сили".

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У вівторок США повідомили про отримання Росією іранських балістичних ракет, що, на думку американських офіційних осіб, може призвести до значної ескалації конфлікту в Україні. Деякі військові фахівці вважають, що іранські ракети Fath-360, які мають дальність польоту до 120 км, можуть бути використані для ударів по прикордонних територіях, включно з цивільними об'єктами, що дасть змогу Росії зберегти більш далекобійні системи для інших операцій. Про це йдеться в матеріалі Breaking Defense.

Старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу Жан Лу Самаан в інтерв'ю виданню розповів, що Іран за останні 20 років створив значний арсенал балістичних ракет. Фахівець підкреслює, що наявність іранських ракет може значно розширити арсенал Москви, збільшуючи її можливості в ближньому бою.

"Я припускаю, що для Росії вони актуальні для тих боїв, які ми спостерігаємо в прикордонній зоні між російськими та українськими військами, тож на тактичному рівні їх застосовуватимуть для вимотування українців", — сказав він.

Аналітики також зазначають, що звернення Москви до Тегерана може свідчити про проблеми у виробництві зброї в Росії, а російська оборонна промисловість не справляється зі щораз більшими потребами під час конфлікту.

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Іранська балістика на озброєнні РФ: чим небезпечні ракети Fath-360 і в чому їхня специфіка

Водночас фахівці нагадали й про нещодавній досвід масового застосування іранських ракет по території Ізраїлю, переважна більшість з яких так і не досягли своїх цілей. Однак у будь-якому разі застосування в масовому порядку ракет Fath-360 на додаток до далекобійних систем озброєння може посилити тактичні переваги Росії на полі бою.

"Fath-360 — це похідна від найточнішої балістичної ракети Ірану, сімейства одноступеневих твердопаливних балістичних ракет малої дальності Fateh. Більша частина того, що Іран запустив 13 квітня, — це рідиннопаливні балістичні ракети середньої дальності, які ніколи раніше не застосовувалися в регіональних військових операціях. Між послужним списком цих двох систем існує значна різниця", — підкреслив військовий аналітик Бехнам Бен Талеблу.

Раніше повідомлялося, що Іран передав Росії не тільки оперативно-тактичні балістичні ракети Fath-360, а й технології виробництва ракетних двигунів. Про це свідчить введення санкцій, під які потрапило іранське конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems.