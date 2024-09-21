Іран на військовому параді представив нові ракети і покращений БПЛА "Шахед" (відео)

Нова балістична ракета "Джихад", згідно з іранськими джерелами, має дальність 1000 км. А безпілотник Shahed-136B нібито здатний пролетіти 4000 км.

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У багатьох провінціях Ірану проходять військові паради з нагоди "Тижня Священної оборони", присвячені ірано-іракської війні 1980-1988 років. Під час заходу Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) уперше продемонстрував нову балістичну ракету дальньої дії "Джихад" і оновлений дрон-камікадзе Shahed-136B. Про це 21 вересня повідомило іранське новинне агентство Tasnim.

"У суботу було продемонстровано 23 балістичні ракети, зокрема 2 ракети Kheibar Shekan, 2 ракети Fattah, 4 ракети Haj Qasem, 2 ракети Qadr H, 2 ракети Emad, 3 ракети Khorramshahr, 4 ракети Sejil і 4 ракети Jihad", — йдеться в повідомленні.

Про нове озброєння Тегерана поки що інформації небагато. Іранські джерела пишуть, що "Джихад" — це новітня твердопаливна балістична ракета Повітряно-космічних сил КВІР, яка вперше була показана на параді. З "найпотужнішою" фугасною відокремлюваною боєголовкою вона має дальність 1000 км.

Імовірно іранська балістична ракета "Джихад" імовірно іранська балістична ракета

Водночас Shahed-136B являє собою баражувальний боєприпас трикутної форми "з новими функціями". Зазначається, що дрон малопомітний, несе боєголовку вагою 50 кг і має дальність польоту 4000 км. Даний БПЛА використовує поршневий двигун іранського виробництва і розвиває швидкість близько 200 км/год.

Нагадаємо, 19 вересня в Російській Федерації вперше продемонстрували новий іранський ударний безпілотник Shahed-236 з оптичною системою наведення. В одному з репортажів за участю Володимира Путіна в кадр потрапив дрон чорного кольору, що нагадує Shahed-136, але з видозміненою носовою частиною. Експерти вважають, що там встановлено оптичну систему.