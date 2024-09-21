Иран на военном параде представил новые ракеты и улучшенный БПЛА "Шахед" (видео)

Новая баллистическая ракета "Джихад", согласно иранским источникам, имеет дальность 1000 км. А беспилотник Shahed-136B якобы способен пролететь 4000 км.

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Во многих провинциях Ирана проходят военные парады по случаю "Недели Священной обороны", приуроченной к ирано-иракской войне 1980-1988 годов. В ходе мероприятия Корпус стражей Исламской революции (КСИР) впервые продемонстрировал новую баллистическую ракету дальнего действия "Джихад" и обновленный дрон-камикадзе Shahed-136B. Об этом 21 сентября сообщило иранское новостное агентство Tasnim.

"В субботу были продемонстрированы 23 баллистические ракеты, в том числе 2 ракеты Kheibar Shekan, 2 ракеты Fattah, 4 ракеты Haj Qasem, 2 ракеты Qadr H, 2 ракеты Emad, 3 ракеты Khorramshahr, 4 ракеты Sejil и 4 ракеты Jihad", — говорится в сообщении.

О новом вооружении Тегерана пока информации немного. Иранские источники пишут, что "Джихад" — это новейшая твердотопливная баллистическая ракета Воздушно-космических сил КСИР, которая впервые была показана на параде. С "мощнейшей" фугасной отделяемой боеголовкой она имеет дальность 1000 км.

Предположительно иранская баллистическая ракета "Джихад"

В то же время Shahed-136B представляет собой барражирующий боеприпас треугольной формы "с новыми функциями". Отмечается, что дрон малозаметный, несет боеголовку весом 50 кг и имеет дальностью полета 4000 км. Данный БПЛА использует поршневой двигатель иранского производства и развивает скорость около 200 км/ч.

Напомним, 19 сентября в Российской Федерации впервые продемонстрировали новый иранский ударный беспилотник Shahed-236 с оптической системой наведения. В одном из репортажей с участием Владимира Путина в кадр попал дрон черного цвета, напоминающий Shahed-136, но с видоизмененной носовой частью. Эксперты полагают, что там установлена ​​оптическая система.