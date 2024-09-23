Президент Ирана отрицает предоставление РФ баллистических ракет, — The Guardian

Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран "никогда не одобрял российскую агрессию против Украины".

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Избранный в июле 2024 года президент Ирана Масуд Пезешкиан отрицает, что его страна предоставляла России баллистические ракеты после вступления Пезешкиана в должность. Об этом пишет The Guardian.

"Мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории", — сказал Пезешкиан.

Журналисты уточнили, что это заявление иранский президент сделал во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Масуд Пезешкиан отрицал предоставление ракет Москве во время его каденции и исключил такую возможность в будущем.

На президента Ирана давил глава Евросовета?

По данным корреспондента The Wall Street Journal Лоренса Нормана, которые он получил от собственного источника, глава Европейского совета Шарль Мишель во время встречи с Пезешкианом давил на него в вопросах прав человека, ядерной программы, региональной дестабилизации и европейских заключенных в Иране.

Отдельным вопросом во время этой встречи были поставки оружия в Россию. Мишель сказал Пезешкиану, что отношения между Ираном и Европой находятся на самом низком уровне.

Источник утверждал, что "встреча была теплой", и Пезешкиан казался ознакомленным с основными вопросами.

Встреча Шарля Мишеля и Масуда Пезешкиана в Нью-Йорке Фото: Соцсети

Напомним, по данным Sky News, 4 сентября в Россию прибыла партия в примерно 220 баллистических ракет типа Fath-360.

21 сентября издание Reuters сообщило, что Иран не отправил в РФ пусковые установки к ракетам Fath-360