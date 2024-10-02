Сильного ісламського альянсу проти Ізраїлю не буде, всупереч закликам Ердогана, — експерт

Попри риторику Ердогана і його заклики до єдності мусульманських країн, політичні та економічні відмінності всередині регіону роблять формування єдиного і потужного альянсу малоймовірним.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час недавніх заяв на тлі конфлікту в Газі закликав мусульманський світ об'єднатися проти дій Ізраїлю. Однак, як вважає президентка Інституту турецьких досліджень Кароліна Ванда Ольшовська, створення міцного мусульманського альянсу малоймовірне через взаємні розбіжності та амбіції провідних країн регіону. Про це йдеться в матеріалі Defence24 від 2 жовтня.

На тлі тривалого конфлікту між Ізраїлем і Палестиною, а також після ізраїльських ударів по Лівану, Ердоган заявив, що Туреччина може стати наступною мішенню для Ізраїлю. Хоча експерт вважає такий розвиток подій малоймовірним, ці заяви скоріше спрямовані на внутрішню аудиторію, щоб підтвердити нібито наявну загрозу для національної безпеки Туреччини. Водночас Ердоган звинувачує Ізраїль у дестабілізації Близького Сходу та політиці, спрямованій проти мусульман, порівнюючи дії ізраїльського уряду з нацистською Німеччиною.

Ольшовська вважає, що, попри риторику Ердогана та його заклики до єдності мусульманських країн, політичні та економічні відмінності всередині регіону роблять формування єдиного альянсу малоймовірним. Такі країни, як Єгипет, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, мають власні амбіції та не бажають поступатися лідерством Туреччині. Крім того, у цих держав різні відносини із Заходом, що ускладнює консолідацію.

"Турки вважають, що те, що відбувається в Газі, — це геноцид, що в усьому винен Ізраїль. Є очікування, особливо серед виборців Ердогана, що політика буде пропалестинською, що Туреччина захищатиме мусульман і що вона не буде "йти на співпрацю", навіть комерційну, з Ізраїлем", — зазначила Ольшовська.

Але річ у тім, продовжила вона, що хоча Ердоган публічно підтримує палестинців на міжнародних форумах, його уряд продовжує підтримувати економічні зв'язки із Заходом.

Отже Туреччина, попри свою пропалестинську риторику, не прагне повністю розірвати відносини зі США та країнами Європи. Це ще один фактор, що перешкоджає створенню міцного мусульманського альянсу, попри бажання деяких країн узяти на себе роль лідера в регіоні.

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Нагадаємо, 28 липня президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина може увійти в Ізраїль "так само, як зайшла свого часу в Лівію і Нагірний Карабах". У відповідь ізраїльське МЗС пообіцяло Ердогану долю колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна.