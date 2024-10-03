Ізраїль міг атакувати авіабазу РФ у Сирії, де зберігали зброю для "Хезболли", — BILD

Ізраїль розбомбив базу за годину після прибуття на неї іранського літака Qeshm Fars Air, а російська ППО намагалася збити ізраїльські ракети, розповідають джерела видання.

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Ізраїль скоріш за все завдав удару по російській авіабазі Хмеймім у Сирії, щоб знищити призначену для "Хезболли" зброю. Про це пише німецьке видання BILD.

Зазначається, що минулої ночі поряд з єдиною російською авіабазою в Сирії пролунала серія сильних вибухів. Німецьке видання припускає, що це Ізраїль таким чином знищив партію зброї, яку збиралися доправити з Ірану терористам "Хезболли" через російську базу.

Удар по авіабазі РФ в Сирії

На фото, які потрапили в мережу, видно поблизу міста Джебла потужні вибухи з боку бази Хмеймім, яка розташована за 5 кілометрів від міста. Незабаром після серії вибухів члени руху "Хезболла" та сирійські журналісти повідомили, що військові сили Ізраїлю атакували російську базу.

"Ізраїль за допомогою авіаударів вже багато років намагається порушити постачання зброї "Хезболли" через територію Сирії. Однак досі російська військова база не була ціллю цих атак. Росія, як Іран і "Хезболла", підтримують сирійського правителя Башара Асада", — пише видання.

Між тим сирійські журналісти повідомляють, що Ізраїль атакував базу після того, як туди прибув вантажний літак.

"Ізраїльська атака була спрямована на склад усередині російської бази Хмеймім. Ізраїль розбомбив базу за годину після прибуття на неї іранського літака Qeshm Fars Air", — написав журналіст опозиційної сирійської телекомпанії Syria TV Абдулла аль-Муса.

Джерела видання стверджують, що іранський літак приземлився на російській базі о 10-й ранку в середу, 2 жовтня, і знову злетів о 5 годині вечора, за 8 годин до нічних атак.

"Причиною нападів став вантаж, який він перевозив під виглядом гуманітарної допомоги для ліванців", — додав співрозмовник BILD.

Інші джерела кажуть, що зброя була знищена за 700 метрів від бази РФ, де вона зберігалася після доставки іранським літаком. Також повідомляється, що російська ППО намагалася збити ізраїльські ракети.

Нагадаємо, що 1 жовтня Іран атакував Ізраїль. Під час атаки було випущено майже 200 ракет. Армією оборони Ізраїлю було перехоплено більшість із випущених 180 балістичних ракет.