Для защиты от злых духов: представлена коллекция золотых украшений, найденных в Иерусалиме

Потрясающую коллекцию старинных золотых украшений, украшенных символом римской богини Луны, представили общественности после того, как ее обнаружили в погребальной пещере близ Иерусалима более 50 лет назад.

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Украшения, которым 1 800 лет, и они должны были защищать молодую девушку в потустороннем мире от злых духов, включают золотые серьги, шпильку, золотую подвеску, золотые, сердоликовые и стеклянные бусины. Коллекцию обнаружили в свинцовом гробу на месте захоронения римской эпохи на горе Скопус, к северо-востоку от Иерусалима, и, как полагают, принадлежала вновь прибывшим в город, которые держались своих "языческих" верований, сообщают IFLScience.

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В погребальной пещере близ Иерусалима была обнаружена коллекция старинных золотых украшений, украшенных символом римской богини Луны. Украшения, которым 1800 лет, должны были защищать молодую девушку от злых духов в загробном мире.

Хотя невероятные предметы нашли более 50 лет назад, их никогда раньше не выставляли на показ. Теперь их представят на 48-м Археологическом конгрессе в Иерусалиме, организуемом Управлением древностей Израиля, Израильским исследовательским обществом и Израильской археологической ассоциацией.

Набор содержит различные предметы, в частности золотые серьги, шпильку, золотую подвеску, золотые, сердоликовые и стеклянные бусины Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Набор содержит различные предметы, в частности золотые серьги, шпильку, золотую подвеску, золотые, сердоликовые и стеклянные бусины. Их удалось обнаружить в 1971 году внутри свинцового гроба на месте захоронения римской эпохи на горе Скопус, к северо-востоку от Иерусалима. Изысканные предметы либо уложили родственники рядом с останками молодой девушки, либо похоронили вместе с ней.

В период между 6 и 132 годами н. э. эта территория находилась под властью Римской империи, и эти украшения дают представление о той эпохе. Реликвии содержат символы Луны, римской богини Лу́ны, часто ассоциировавшейся с Солом, римским олицетворением Солнца. Погребение позволяет предположить, что здесь могли покоиться люди, прибывшие из других частей Римской империи, все еще держась своих "языческих" верований.

Хотя личное значение украшений неизвестно, они, вероятно, похоронены вместе с девушкой, чтобы защитить ее от злых духов в загробном мире. Исследователи считают, что украшения типичны для захоронений молодых девушек в римском мире и свидетельствуют о людях, похороненных в этих местах.

Реликвии содержат символы Лу́ны, римской богини Луны, часто ассоциировавшейся с Солом, римским олицетворением Солнца Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Позднеримский Иерусалим был домом для смешанного населения, включавшего вновь прибывших в город после разрушения Иерусалимского храма и эвакуации еврейского населения. Эти люди принесли с собой собственные ценности, верования и ритуалы, в частности, культ богини Лу́ны Луны.

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