Для захисту від злих духів: представлено колекцію золотих прикрас знайдених в Єрусалимі

Приголомшливу колекцію стародавніх золотих прикрас, прикрашених символом римської богині Луни, представили громадськості після того, як її виявили в поховальній печері поблизу Єрусалиму понад 50 років тому.

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Прикраси, яким 1 800 років і які мали захищати молоду дівчину в потойбічному світі від злих духів, включають золоті сережки, шпильку, золоту підвіску, золоті, сердолікові та скляну намистини. Колекцію виявили в свинцевій труні на місці поховання римської епохи на горі Скопус, на північний схід від Єрусалиму, і, як вважають, належала новоприбулим до міста, які трималися своїх "язичницьких" вірувань, повідомляють IFLScience.

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У поховальній печері поблизу Єрусалиму виявили колекцію старовинних золотих прикрас, прикрашених символом римської богині Луни. Прикраси, яким 1 800 років, мали захищати молоду дівчину від злих духів у потойбічному світі.

Хоча неймовірні предмети знайшли понад 50 років тому, їх ніколи раніше не виставляли на показ. Тепер їх представлять на 48-му Археологічному конгресі в Єрусалимі, який організовують Управління старожитностей Ізраїлю, Ізраїльське дослідницьке товариство та Ізраїльська археологічна асоціація.

Набір містить різні предмети, зокрема золоті сережки, шпильку, золоту підвіску, золоті, сердолікові та скляну намистини Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Набір містить різні предмети, зокрема золоті сережки, шпильку, золоту підвіску, золоті, сердолікові та скляну намистини. Їх вдалося виявити в 1971 році всередині свинцевої труни на місці поховання римської епохи на горі Скопус, на північний схід від Єрусалиму. Вишукані предмети або поклали родичі поряд з останками молодої дівчини, або поховали разом з нею.

У період між 6 і 132 роками н. е. ця територія перебувала під владою Римської імперії, і ці прикраси дають уявлення про ту епоху. Реліквії містять символи Луни, римської богині Місяця, яка часто асоціювалася із Солом, римським уособленням Сонця. Поховання дозволяє припустити, що тут могли спочивати люди, які прибули з інших частин Римської імперії, все ще тримаючись своїх "язичницьких" вірувань.

Хоча особисте значення прикрас невідоме, вони, ймовірно, поховані разом з дівчиною, щоб захистити її від злих духів у потойбічному світі. Дослідники вважають, що прикраси є типовими для поховань молодих дівчат у римському світі і свідчать про людей, похованих у цих місцях.

Реліквії містять символи Луни, римської богині Місяця, яка часто асоціювалася із Солом, римським уособленням Сонця Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Пізньоримський Єрусалим був домом для змішаного населення, яке включало новоприбулих до міста після руйнування Єрусалимського храму та евакуації єврейського населення. Ці люди принесли з собою власні цінності, вірування та ритуали, зокрема культ богині Місяця Луни.

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