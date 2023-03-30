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Технології та наука

Дивні стародавні поховання. Вчені виявили останки жінок та осла в печах для випалювання глини

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Фото: Assaf Peretz (IAA) | Вид з висоти пташиного польоту на стародавнє місто Явне

У стародавньому місті Явне археологи знайшли цілий комплекс печей епохи середньої бронзи, приблизно 3800 років тому.

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Перше відкриття, зроблене у 2021 році, підтверджує: стародавнє місто Явне стало центром гончарства, який охоплював століття і культури: від ханаанців у бронзовому віці до самаритян, християн і євреїв у класичні часи та мусульман у ранній ісламський період. Але деякі з печей, як виявилося, мали всередині щось додаткове, чого дослідники не очікували, пише Haaretz.

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У 2021 році команда дослідників під керівництвом Управління старожитностей Ізраїлю розкопала залишки чотирьох печей, які використовували для випалювання кераміки з бронзового віку, приблизно 3800-3500 років тому.

Однак після того, як печі вийшли з ужитку, дві з них переробили на щось менш продуктивне, а саме на місця поховання двох молодих жінок і віслюка (кожна похована окремо).

Це явище поховання всередині колишніх промислових об'єктів досить розповсюдилося у стародавньому світі, особливо тому, що промислові зони і кладовища, як правило, знаходяться на периферії центральних житлових районів. Але ізраїльські археологи вперше виявили поховання всередині саме печей.

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Ізраїльські археологи вперше виявили поховання всередині саме печей
Фото: Assaf Peretz (IAA)

Для людей, починаючи з бронзової доби й до недавнього часу, глиняний посуд був тим самим, чим для нас є пластик: його використовували для всього і всюди, в будинку і за його межами, для зберігання і транспортування продуктів. Через це на нього був неймовірний попит, а отже, вимога виробництва у потрібній кількості. Зі зростанням населення зростав і масштаб виробництва, а тому почали з'являтися цілі промислові зони, присвячені гончарним печам.

Місто Явне є гарним прикладом випалу в промислових масштабах у давнину. Команда знайшла чотири грушоподібні печі, а дослідження вказує на існування ще щонайменше трьох, розповідають археологи.

Під час розкопок археологи знайшли всередині однієї з печей глиняну кулю, що містила органічний матеріал. Вони вважають, що це можуть бути залишки гнотів, які використовували для розпалювання вогню всередині.

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Під час розкопок археологи знайшли всередині однієї з печей глиняну кулю, що містила органічний матеріал
Фото: Assaf Peretz (IAA)

В одній печі біля стіни поховали молоду жінку, зігнуту на боці, без поховального інвентарю. Судячи з кераміки, знайденої над її могилою, вона померла в середньому бронзовому віці.

Пізніше, можливо, через десятиліття або навіть сотні років, піч-поховання зруйнувалася, і на її уламках вирили нову могилу для іншої молодої жінки. Їй дали поховальні речі, включаючи глиняні посудини, брошку і скарабея, якого знайшли поруч з її грудною кісткою. Останки датуються початком пізньої бронзової доби, приблизно 3500 років тому.

На нижньому боці скарабея є напис, який, як сподіваються археологи, вдасться розшифрувати після того, як артефакт почистять. А всередині іншої печі фахівці знайшли поховання осла, також датоване середнім бронзовим віком.

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А всередині іншої печі фахівці знайшли поховання осла, також датоване середнім бронзовим віком
Фото: Assaf Peretz (IAA)

Осла одомашнили в Африці від нубійського дикого віслюка (Equus asinus fer) десь між 7 000 і 5 000 років тому в Західній Африці, а його використання як робочої тварини швидко поширилося в Єгипті.

Древні єгиптяни високо цінували цю тварину, про що свідчать знахідки поховань віслюків серед царських поховань часів Першої династії, близько 5 000 років тому.

Згодом одомашнені віслюки поширилися по всьому південному Леванту і Близькому Сходу в епоху ранньої бронзи, 5500-4800 років тому. Про це свідчить велика кількість зоологічних останків, а також текстові та іконографічні свідчення, які вказують на те, що їх використовували для оранки, молотьби, як тяглову силу, а також для перевезення людей і вантажів.

Ба більше, приручення цієї тварини змінило б давні торговельні мережі на всьому Близькому Сході. Не дивно, що після смерті вони отримували особливе ставлення, про що свідчить давня традиція поховання віслюків, яка налічує близько 2 000 років.

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Оскільки печі після того, як вони вийшли з ужитку, добре очисти, дослідники не можуть сказати, що саме там опалювали
Фото: Ilan Assayag

Оскільки печі після того, як вони вийшли з ужитку, добре очисти, дослідники не можуть сказати, що саме там опалювали. Традиції виготовлення кераміки в Явне охоплювали близько 2800 років, принаймні від середньої бронзової доби — насправді археологи підозрюють, що промисловість почалася в епоху енеоліту, приблизно 5500 років тому. Потім це продовжувалося до раннього ісламського періоду.

Однак чому в печах поховали останки жінок та осла, поки невідомо. Цю загадку потрібно ще розгадати.

Раніше Фокус писав про поховання римської аристократки у свинцевому саркофазі. Під час розкопок у Гарфорті дослідники натрапили на незвичні знахідки.

А також ми розповідали про унікальні гробниці, знайдені в Перу. Людські останки в них були загорнуті в дорогі тканини, а самі тіла розмальовані.