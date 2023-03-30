Странные древние захоронения. Ученые обнаружили останки женщин и осла в печах для обжига глины

В древнем городе Явне археологи обнаружили целый комплекс печей эпохи средней бронзы, примерно 3800 лет назад.

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Первое открытие, сделанное в 2021 году, подтверждает: древний город Явне стал центром гончарства, охватывавшим века и культуры: от ханаанцев в бронзовом веке до самаритян, христиан и евреев в классические времена и мусульман в ранний исламский период. Но некоторые печи, как оказалось, имели внутри нечто необычное, чего исследователи не ожидали, пишет Haaretz.

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В 2021 году команда исследователей под руководством Управления древностей Израиля раскопала остатки четырех печей, которые использовали для обжига керамики из бронзового века примерно 3800-3500 лет назад.

Однако после того, как печи вышли из обихода, две из них перепрофилировали на что-то менее продуктивное, а именно на места захоронения двух молодых женщин и осла (каждая похоронена отдельно).

Это явление погребения внутри бывших промышленных объектов довольно распространилось в древнем мире, особенно потому, что промышленные зоны и кладбища, как правило, находятся на периферии центральных жилых районов. Но израильские археологи впервые обнаружили погребение внутри печей.

Израильские археологи впервые обнаружили захоронение внутри печей Фото: Assaf Peretz (IAA)

Для людей, начиная с бронзового века и до недавнего времени, глиняная посуда была тем же, чем для нас есть пластик: ее использовали для всего и повсюду, в доме и за его пределами, для хранения и транспортировки продуктов. Поэтому на него был невероятный спрос, а значит, требование производства в нужном количестве. С ростом населения рос и масштаб производства, поэтому начали появляться целые промышленные зоны, посвященные гончарным печам.

Город Явне является хорошим примером обжига в промышленных масштабах в древности. Команда нашла четыре грушевидных печи, а исследование указывает на существование еще не менее трех, рассказывают археологи.

Во время раскопок археологи нашли внутри одной из печей глиняный шар, содержащий органический материал. Они считают, что это могут быть остатки фитилей, которые использовали для разжигания огня внутри.

Во время раскопок археологи нашли внутри одной из печей глиняный шар, содержащий органический материал Фото: Assaf Peretz (IAA)

В одной печи у стены похоронили молодую женщину, изогнутую на боку, без погребального инвентаря. Судя по керамике, найденной над ее могилой, она скончалась в среднем бронзовом веке.

Позже, возможно, спустя десятилетие или даже сотни лет, печь-захоронение разрушилась, и на ее обломках вырыли новую могилу для другой молодой женщины. Ей дали погребальные вещи, включая глиняные сосуды, брошь и скарабея, которого нашли рядом с ее грудной костью. Останки датируются началом позднего бронзового века, примерно 3500 лет назад.

На нижней стороне скарабея есть надпись, которую, как надеются археологи, удастся расшифровать после того, как почистят артефакт. А внутри другой печи специалисты обнаружили захоронение осла, также датированное средним бронзовым веком.

А внутри другой печи специалисты нашли погребение осла, также датированное средним бронзовым веком Фото: Assaf Peretz (IAA)

Осла одомашнили в Африке от нубийского дикого осла (Equus asinus fer) где-то между 7 000 и 5 000 лет назад в Западной Африке, а его использование в качестве рабочего животного быстро распространилось в Египте.

Древние египтяне высоко ценили это животное, о чем свидетельствуют находки захоронений ишаков среди царских захоронений времен Первой династии, около 5 000 лет назад.

Впоследствии одомашненные ослы распространились по всему южному Леванту и Ближнему Востоку в эпоху ранней бронзы, 5500-4800 годов назад. Об этом свидетельствует большое количество зоологических останков, а также текстовые и иконографические свидетельства, указывающие на то, что их использовали для вспашки, молотьбы, как тяглую силу, а также для перевозки людей и грузов.

Более того, приручение этого животного изменило бы древние торговые сети на всем Ближнем Востоке. Неудивительно, что после смерти они получали особое отношение, о чем свидетельствует давняя традиция захоронения ишаков, насчитывающая около 2 000 лет.

Поскольку печи после того, как они вышли из обихода, хорошо очисти, исследователи не могут сказать, что именно там обжигали Фото: Ilan Assayag

Поскольку печи после того, как они вышли из обихода, хорошо очисти, исследователи не могут сказать, что именно там обжигали. Традиции изготовления керамики в Явне охватывали около 2800 лет, по крайней мере, от среднего бронзового века — на самом деле археологи подозревают, что промышленность началась в эпоху энеолита, примерно 5500 лет назад. Затем это продолжалось до раннего исламского периода.

Однако почему в печах похоронили останки женщин и осла, пока неизвестно. Эту загадку нужно еще разгадать.

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