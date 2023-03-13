В Перу найдены редкие гробницы: мумии завернуты в дорогие ткани, а их тела были разукрашены

В ходе раскопок археологи из Ягеллонского университета и Университета святого Марка обнаружили уникальные захоронения людских останков, завернутые в качественную ткань. Их обнаружили на территории монументального храма в Перу.

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Четыре кургана обнаружили на холме Серро-Колорадо вблизи города Барранка в Перу. После исследования удалось установить, что они содержат человеческие останки и остатки храмового сооружения. Согласно анализу, захоронения принадлежат ко временам империи Уари, сообщают Arkeonews.

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Раскопки объекта производятся в пределах проекта "Los valles de Barranca", что в переводе с испанского означает "Долины Барранки". Археологические исследования начались в 2022 году, а об их результатах объявили в феврале 2023 года.

В ходе исследований в двух курганах ученые обнаружили человеческие захоронения и остатки храма, построенного из высушенного кирпича и каменных глыб. Позже также обнаружили захоронения в виде "ритуальных связок", размещенных внутри храмового комплекса.

Мальчик был завернут в качественную ткань, украшенную уникальными зооморфными изображениями, что указывает на его высокий статус Фото: Łukasz Majchrzak

Погребальные завязки — это способ погребения, характерный для культуры Паракас перуанских Анд: тело умершего связывают в позе эмбриона, а затем обертывают полосами ткани, внутрь которых кладут разные вещи, имеющие ритуальное значение, такие как клочки ткани, куклы вышитыми религиозными мотивами и небольшие золотые значки.

В одном из таких захоронений обнаружили останки мальчика, череп которого деформирован. Как и способ погребения, такая процедура является свойством культуры Паракас: при рождении ребенка на его голову накладывали специальные бандажи и шины, которые придавали черепу вытянутую форму.

Как сказал Биоархеолог Лукаш Майчжак: "Такие ткани пока не находили во всех Андах" Фото: Łukasz Majchrzak

Мальчик был завернут в качественную ткань, украшенную уникальными зооморфными изображениями, что указывает на его высокий статус. Как сказал Биоархеолог Лукаш Майчжак: "Такие ткани пока не находили во всех Андах".

Согласно физико-химическому анализу и углеродной датировке, строительство храмового комплекса датируется между 2500 и 2200 годами до нашей эры, а сами захоронения, исследованные теми же способами, — между 72 и 989 годами нашей эры.

"Жители Анд создавали некрополи в заброшенных местах поклонений. Так было и здесь, потому что могилы выкопаны в сооружениях, которые были на несколько лет старше", — добавил Майчжак.

Согласно физико-химическому анализу и углеродной датировке, строительство храмового комплекса датируется между 2500 и 2200 годами до нашей эры. Фото: Łukasz Majchrzak

Для проведения анализа ученые использовали смесь трав и строительного раствора, которой скрепляли блоки сооружения. Как сообщают исследователи, эти могилы датируются периодом правления Уари, об особенности керамики которых мы уже писали.

Ранее Фокус рассказывал о ритуальном комплексе Уари, обнаруженном на юге Перу. Этот комплекс дает бесценную информацию о формировании государственной власти древней цивилизации.

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