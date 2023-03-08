Императорский черный: перуанцы использовали особый пигмент для ритуальной керамики

Цвет играет немаловажную роль, выступая способом продемонстрировать, кто мы, откуда мы и что нам интересно. Как оказалось, так было еще с давних времен.

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Новое археологическое исследование сосредотачивалось на анализе древней перуанской керамики, а именно использовании разных цветов в ее украшении. Исследователи обнаружили, что все гончары империи Уари, существовавшей в Перу, использовали особый черный пигмент для изготовления ритуальной керамики. По их мнению, он символизировал влияние империи, сообщают Phys.org.

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В прибрежных районах и высокогорьях Перу с 600 по 1100 годы существовала империя Уари — культура, которая славилась пышными храмами и керамикой. Впервые об этой цивилизации узнали в 1931 году, когда перуанский археолог Хулио Сесар Тельо Рохас нашел доказательства существования неподалеку от реки Мантаро, в провинции Уанта.

Несмотря на то, что люди считают империю Инков первой великой империей, на самом же деле Уари их опередили в Южной Америке.

Уари не оставили письменных записей: самым известным их наследием является архитектура и керамика.

"Поскольку они не использовали письмо, материальная культура — такие вещи как керамика — были бы важным средством передачи социальных и политических сообщений", — говорит Муро Иноньян, автор исследования и научный сотрудник Филдовского музея естественной истории в Чикаго. По мнению ученого, даже мельчайшие детали, такие как цвет, могли иметь символическое значение.

Иноньян вместе с Донной Нэш, коллегой из музея, исследовали керамику разных регионов, сосредотачиваясь на черном пигменте, который использовали Уари. Точный состав красителя различался, однако во всех случаях было сходство: Уари брали пигмент, изготовленный из минералов содержащих марганец.

Интересно то, что некоторые племена предпочитали другой пигмент для черного цвета, однако после того, как Уари их покорили, они начали использовать пигмент на основе марганца.

Это изменение является основой теории о том, что после прихода к власти Уари установили "контроль качества" керамики, чтобы во всех изделиях использовался "правильный" пигмент, придающий одинаковый оттенок. Это подтверждается тем, что в долинах легко найти минералы, которые дают керамике черный цвет, но судя по всему, ремесленники снабжали минералы, чтобы получить правильный оттенок черного.

Изменения в цвете незначительны, но символическое значение оттенка играло важную роль.

"В целом в регионе Анд черный цвет связан с предками, ночью, течением времени. Во времена Уари цвет, вероятно, был важен для навязывания определенной идеологии Уари общинам, которые они завоевали", — утверждает Иноньян.

Хотя цвет указывает на имперский контроль, однако керамика разных регионов сохраняет свои местные особенности, сочетая имперский стиль Уари со своей местной отделкой.

"Ремесленники общались друг с другом и учились друг у друга, но иногда сосуществовали разные способы выполнения задач, таких как создание черных линий и украшений на горшке. Эти разные подходы к одной проблеме могли существовать из-за классовых различий, но, возможно, одни люди хотели попробовать что-то новое, а другие предпочитали свои традиции" — говорит Нэш.

Ранее Фокус рассказывал о вазе, обнаруженной в Британии. Этот артефакт изображает гладиаторские бои и является спортивным памятником того времени.