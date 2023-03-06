Мемнон и Валентин. В Британии археологи обнаружили важную находку с изображением гладиаторских боев

Последнее исследование вазы, найденной в Колчестере в 1853 году, показало, что сосуд был спортивным сувениром.

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Гладиаторские бои под крик толпы издавна вдохновляли кинематографов, поэтому сегодня у нас есть такие невероятные фильмы как "Гладиатор" и "Спартак". Однако результаты новых исследований показали, что такие же зрелища и спортивные состязания проходили и в Британии в конце второго столетия нашей эры. Об этом пишет Guardian.

Важнейшие доказательства нашли на удивительной вазе, которая украшает гладиаторские бои. Ее обнаружили в римской могиле в Колчестере в 1853 году.

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По результатам новых исследований вазу изготовили из местной глины в 160-200 гг. н.э. Несмотря на более ранние предположения, имена гладиаторов вырезали на глине до того, как ее выжгли. А это со своей стороны свидетельствует, что надпись была неотъемлемой частью дизайна сосуда, а не более поздним дополнением.

Итак, ваза была спортивным сувениром, возможно, изготовленным по заказу тренера или владельца гладиаторских боев или кого-то другого, связанного с такими соревнованиями.

Фрэнк Харгрейв, директор Музеев Колчестера и Ипсвича (CIMS), где именно и хранится ваза, рассказывает: "Это единственное доказательство того, что римский бой гладиаторов на арене действительно происходил в Британии. Нет никаких письменных упоминаний. Однако столь высокое качество вазы вызвало определенный скептицизм, предположение, что ее не могли изготовить в Британии, однако все анализы и детальное изучение опровергают это предположение".

[ + – ] Ваза была совершенным спортивным сувениром, возможно, изготовленным по заказу тренера или владельца гладиаторских боев или кого-то другого, связанного с такими соревнованиями Фото: Douglas Atfield/Colchester Museums

Глинн Дэвис, римский археолог и старший куратор CIMS, назвал находки "невероятно важными": "Ничего такого из Британии больше нет. Это памятная вещь, почти трофей для коллекции. Позже ее использовали как погребальный сосуд. Возможно, здесь существует определенная близкая связь с умершим. Этот человек мог спонсировать такие соревнования, или же быть одержимым фанатом этого вида спорта. Как бы то ни было, он мог увидеть бой и подумать, что хочет иметь памятку о нем".

Команда исследователей также изучила останки человека, с которым похоронили и вазу. Результаты показали, что мужчина "неместный", "потенциально европейского происхождения", старше 40 лет.

Сама же ваза является доказательством того, что гладиаторские бои были частью римских зрелищ на аренах, и в них принимали участие экзотические животные. Кроме двух мужчин, на ней изображены медведь и погоня собаки за зайцем и оленем.

Гладиаторы, как правило, использовали всевозможное вооружение. На вазе изображены "секутор", чей полный доспех включал тяжелый щит и шлем, и "ретиарий", который, имея только рюкзак, мог быстро двигаться, нанося удар трезубцем или заманивая противника в ловушку сеткой.

В большинстве своем гладиаторы были рабами, а изображенных на вазе удалось идентифицировать как Мемнона и Валентина. Считается, что это их сценические имена. Кроме того, они нарисованы в тот момент, когда Мемнон побеждает своего противника, а тот поднимает указательный палец вверх как знак смирения и своего поражения.

Несмотря на то, что гладиаторов считали рабами и социальными изгнанниками, многие из них были настоящими знаменитостями. Владельцы тратили немалые суммы на их изнурительные и интенсивные тренировки, поэтому не очень приветствовали смерть своих инвестиций".

Археологи рассказывают, что большинство боев на самом деле не были до смерти. Дэвис добавляет: "Существует много ложных представлений о гладиаторах в античном мире. Это был большой бизнес, и они были товаром. Хотя в римском мире тысячи людей погибали на аренах, это были, как правило, преступники и военнопленные. Гладиаторы умирали, но не в этой кровавой бане популярной культуры".

В Колчестере пока не обнаружена привычная арена для гладиаторских боев, а именно амфитеатр, однако здесь есть руины двух римских театров, где в принципе такие события могли проводить. Исследователи уверены, что повторное изучение вазы может доказать, что спортивные соревнования проводились именно здесь.

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