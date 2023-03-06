Мемнон і Валентин. У Британії ахеологи виявили важливу знахідку із зображенням гладіаторських боїв

Останнє дослідження вази, знайденої в Колчестері в 1853 році, показало, що посудина була спортивною пам'яткою із зони проведення боїв.

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Бої гладіаторів під крик натовпу здавна надихали кінематографів, тому сьогодні ми маємо такі неймовірні фільми як "Гладіатор" і "Спартак". Однак результати нових досліджень показали, що такі ж видовища та спортивні змагання проходили й у Британії наприкінці другого століття нашої ери. Про це пише the Guardian.

Найважливіші докази знайшли на дивовижній вазі, яку прикрашають гладіаторські бої. Її виявили у римській могилі в Колчестері в 1853 році.

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За результатами нових досліджень, вазу виготовили з місцевої глини у 160-200 рр. н.е. Попри раніші припущення, імена гладіаторів вирізали на глині до того, як її випалили. А це зі свого боку свідчить, що напис був невіддільною частиною дизайну посудини, а не пізнішим доповненням.

Отже, ваза була досконалим спортивним сувеніром, можливо, виготовленим на замовлення тренера чи власника гладіаторських боїв, або когось іншого, пов'язаного з такими змаганнями.

Френк Харгрейв, директор Музеїв Колчестера та Іпсвіча (CIMS), де саме і зберігається ваза розповідає: "Це єдиний доказ того, що римський бій гладіаторів на арені дійсно відбувався в Британії. Нема жодних письмових згадок. Однак настільки висока якість вази викликала певний снобізм, припущення, що її не могли виготовити у Британії, а проте всі аналізи та детальне вивчення спростовують його".

[ + – ] Ваза була досконалим спортивним сувеніром, можливо, виготовленим на замовлення тренера чи власника гладіаторських боїв, або когось іншого, пов'язаного з такими змаганнями Фото: Douglas Atfield/Colchester Museums

Глінн Девіс, римський археолог і старший куратор CIMS, назвав знахідки "неймовірно важливими": "Нічого такого з Британії більше нема. Це пам'ятна річ, майже трофей для колекції. Пізніше її використали як поховальну посудину. Можливо, тут існує певний близький зв'язок з померлим. Ця людина могла спонсорувати такі змагання, або ж бути одержимим фанатом цього виду спорту. Хай там як, вона могла побачити бій і подумати, що хоче мати пам'ятку про нього".

Команда дослідників також вивчила останки людини, з якою поховали і вазу. Результати показали, що чоловік "немісцевий", "потенційно європейського походження", віком понад 40 років.

Сама ж ваза є доказом, що гладіаторські бої були частиною римських видовищ на аренах, і в них зокрема брали участь екзотичні тварини. Окрім двох чоловіків, на ній зображено ведмедя та погоню собаки за зайцем й оленем.

Гладіатори, як правило, використовували різноманітне озброєння. На вазі зображені "секутор", чий повний обладунок включав важкий щит і шолом, та "ретіарій", який, маючи лише наплічник, міг швидко рухатися, завдаючи удару тризубом або заманюючи супротивника в пастку сіткою.

Здебільшого гладіатори були рабами, а зображених на вазі вдалося ідентифікувати як Мемнона і Валентина. Вважається, що це їхні сценічні імена. Окрім цього, вони намальовані в той момент, коли Мемнон перемагає свого супротивника, а той підіймає вказівний палець вгору як знак покори та прийняття своєї поразки.

Попри те, що гладіаторів вважали рабами та соціальними вигнанцями, багато з них були справжніми знаменитостями. Власники витрачали чималі суми на їхні виснажливі та інтенсивні тренування, тому й не дуже вітали смерть своїх інвестицій".

Археологи розповідають, що більшість боїв насправді не були на смерть. Девіс додає: "Існує багато хибних уявлень про гладіаторів в античному світі. Це був великий бізнес, і вони були товаром. Хоча в римському світі тисячі людей гинули на аренах, це були, як правило, злочинці та військовополонені. Гладіатори вмирали, але не в цій кривавій бані популярної культури".

У Колчестері поки не виявлено звичну арену для гладіаторських боїв, а саме амфітеатр, однак тут є руїни двох римських театрів, де в принципі, такі події могли проводити. Дослідники впевнені, що повторне вивчення вази може довести, що спортивні змагання проводили саме тут.

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