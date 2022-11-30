Незвичайний гладіатор. Археологи дізналися про рідкісну тварину, яка билася у битвах у Колізеї

Ймовірно, що під час вистав у Стародавньому Римі собаки такси могли битися з ведмедями.

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Нещодавно археологи проводили розкопки у знаковому місці Італії. Нові цінні артефакти шукали у Колізеї — визначній пам'ятці римської епохи.

Під час розкопок там виявили кістки сучасних собак. Вважається, що на той час вид такс могли використовувати для перфомансів, пише Science Alert.

Археологи вказують на те, що такси могли битися з великими тваринами. Зокрема, зграї собак протистояли ведмедям. Цілком ймовірно, що вони мали й простіші завдання. Наприклад, такси могли виконувати акробатичні вправи в Колізеї.

Дослідники виявили останки цих маленьких собак під час останніх розкопок у Колізеї старші 2000 років.

"Ми знайшли багато кісток собак, які були схожі на сучасну таксу", — каже директор амфітеатру Альфонсіна Руссо.

Зазначається, що тварини були заввишки менш як 30 сантиметрів. Припускають, що тварини використовували для виконання акробатичних трюків, як і в сучасних цирках. Також археологи кажуть, що за допомогою такс могли інсценувати полювання на величезних тварин.

[ + – ] Собака Фото: ᗰOO🖤/Instagram

Однак, що, напевно, ніхто не знає.

За часів Стародавнього Риму "Венаціо" (Цькування звірів на арені) було досить популярним. Під час таких розваг різні тварини боролися одне проти одного.

Вважається, що ці собаки могли бути предками не справжніх такс, а інших. Сучасна порода такс виникла лише у ХVIII столітті у Німеччині. Її вивели для полювання у норах.

Під час розкопок археологи також виявили великі кістки великих собак, ведмедів тощо. Знаходили залишки левів та страусів теж.

Окрім цього, вчені виявили 50 бронзових монет пізнього римського періоду та срібну монету на честь правління римського імператора Марка Аврелія — одного з героїв фільму "Гладіатор".

Відкриття зроблено під час дослідження каналізації під Колізеєм.

Раніше Фокус писав, що це не єдині знахідки у каналізації під амфітеатром. Археологам вдалося виявити багаторічні снеки: горішки, оливки, а також залишки фруктів.