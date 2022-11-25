2000-річна ожина та виноград. Археологи знайшли незвичайні стародавні снеки у Колізеї (фото)

Нові артефакти знайшли у найнесподіванішому місці — багатовіковій каналізації.

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Колізей — це одна з найвідоміших будівель Стародавнього Риму. Вона збереглася в хорошому стані і змогла пережити багато століть. У давнину тут влаштовували різні перфоманси.

Ключовими подіями тут були протистояння гладіаторів. На них приходили подивитись десятки тисяч глядачів. Нещодавно стало відомо, які снеки люди брали із собою на спектакль, пише BBC.

Археологи провели дослідження у Колізеї. Вчені з'ясували, що у глядачів був чималий раціон. Вони мали закуски з оливок та горіхів. Крім того, на місці роботи археологи виявили залишки фруктів. Зокрема виноград, вишня, ожина тощо. Були й фрагменти інжиру. Все це знайшли, досліджуючи каналізації 2000-річної пам'ятки.

Також знахідки доповнювали незвичайні кістки. Вони належали великим котам та навіть ведмедям. Вчені припускають, що їх використовували у мисливських іграх на арені. Ймовірно, ці тварини могли битися між собою. У деяких випадках навіть із гладіаторами — для розваги. Деякі кістки належали собакам.

Досліджувати Колізей розпочали на початку 2021 року. Під час робіт планували очистити понад 70 метрів дренажів та колекторів під пам'яткою. Для досягнення мети фахівці використовували новітні технології. Зокрема, робітникам допомагали роботи. Вони могли пролізти до найскладніших частин тунелів.

У результаті дослідження вчені краще змогли зрозуміти повсякденне життя Риму. До того ж тепер стало відомо більше про гідравлічні споруди того періоду. Також під час розкопок було знайдено 50 бронзових монет пізнього римського періоду – 250-450 роки нашої ери. Одна зі срібних монет присвячена імператору Марку Аврелію.

Сьогодні відомо, що Колізей переважно використовували для гладіаторських битв та інших видовищ. Використовувати пам'ятник перестали в 523 р. н. е.

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