Сніданок 5000 років тому. Керамічні тарілки розповіли, якою була дієта наших предків

З'ясувалося, що давні тарілки використовували не лише для зберігання зернових культур, а й м'яса.

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Керамічні тарілки зі скошеним краєм були предметом суперечок між ученими багато століть. Учені не могли довго зрозуміти, що їли наші пращури. Однак нове дослідження допомогло з'ясувати це, — пише The Independent.

Миска зі скошеним краєм — один із тих символів, які краще дозволяють зрозуміти харчові звички 5500 років тому. Хімічні сполуки допомогли з'ясувати, що саме їли люди у Месопотамії раніше.

Функція цих мисок була предметом дискусій понад сторіччя. Стаття з Journal of Archaeological Science: Reports їх завершила. Тепер є докази, що в цьому посуді були різні продукти. Ймовірно, у ньому були м'ясні рагу та бульйони.

Тваринні жири й інші сполуки помітили на тарілках, виявлених на пізній стоянці Шахі-Кора доби енеоліту. Вона розташована на північному сході Іраку. Там проводять розкопки з 2019 року. Проєктом керує Клаудія Глатц. Вона працює на дослідження археологічних ландафштів.

Посудини використовувалися також для зберігання хліба й інших зернових культур. Це було основою багатства та розквіту. Однак у новій статті аргументують, що це не так.

Зазначається, що в цьому посуді використовували не лише м'ясні продукти, а й молочні. Це свідчить про функціональність товстостінних посудин конічної форми масового виробництва. Їх часто знаходять на різних старовинних стоянках, а також письмових документах. Традиційно там вони інтерпретуються як контейнери для пайків.

Результати нового дослідження є значним прогресом. Вони допоможуть поглянути з нової точки зору на ранній урбанізм. Крім того, це торкнеться соціальної структури та появи державних установ.

"Наші результати вказують на значну роль місцевого агентства у прийнятті та новому тлумаченні функції та соціальної символіки об'єктів, які в інших місцях однозначно асоціюються з державними установами та конкретними практиками", — кажуть дослідники.

Крім того, вони зазначають, що останні результати відкривають нові шляхи дослідження ролі їжі у розвитку регіону.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про те, що вперше приготували на вогні наші предки. З'ясували, що це була смажена риба.